07 октября 2025 в 05:03

Трамп назвал Грету Тунберг забывшей о защите окружающей среды проказницей

Грета Тунберг Грета Тунберг Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал шведскую активистку Грету Тунберг проказницей. Он отметил, что она больше не занимается вопросами защиты окружающей среды.

Она больше не занимается окружающей средой. Она проказница, у нее проблемы с управлением гневом. Думаю, ей стоит обратиться к врачу, — заявил Трамп.

Таким образом он ответил на вопрос, касавшийся депортации Тунберг из Израиля. Политик также назвал активистку «злой и сумасшедшей».

До этого политолог Сергей Марков назвал активистку ментально отсталой девушкой. Он добавил, что 22-летняя Тунберг не может действовать самостоятельно, так как ею управляют родители, являющиеся пиарщиками.

Израильский спецназ задержал судно «Мадлин» с пропалестинскими активистами, включая Тунберг, когда оно направлялось к берегам Газы. Все задержанные вскоре будут депортированы в свои страны.

Позже стало известно, что министр обороны Израиля Исраэль Кац обязал Тунберг и ее соратников посмотреть кадры нападения ХАМАС на страну 7 октября 2023 года. По его словам, активисты должны увидеть, «какую именно террористическую организацию они прибыли поддержать».

Дональд Трамп
Грета Тунберг
активисты
США
