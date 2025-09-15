Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 18:09

Армения временно окажется без российского газа

Поставки газа из России в Армению приостановят на 10 дней из-за ремонта

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Подача природного газа из Российской Федерации в Армению будет временно остановлена 16 сентября с 9:00, сообщает ЗАО «Газпром Армения». Причина остановки — плановые ремонтные работы на газопроводе, расположенном в Ставропольском крае.

Они продлятся 10 дней и завершатся 26 сентября. На период прекращения поставок газоснабжение в Армении будет осуществляться за счет внутренних резервов и дополнительных объемов газа, поступающих из Ирана.

Ранее стало известно, что общий объем платежей Европейского союза за поставки российского трубопроводного газа в июле достиг исторического минимума. Столь низких показателей не наблюдалось с октября 1999 года. Импорт российского газа в ЕС, включающий сжиженный и трубопроводный природный газ, составил в отчетном периоде 995 млн (98,8 млрд рублей).

До этого министр энергетики США Крис Райт заявил, что Европейский Союз может полностью прекратить импорт российского природного газа в период от шести месяцев до года. Он отметил, что техническая возможность для такого поэтапного отказа существует, хотя окончательное решение остается за странами-членами ЕС.

газ
Армения
Газпром
ремонт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
На Крымском мосту таинственно пропала собака
Нагиев, работа в Израиле, слухи об изменах жены: как живет Игорь Лифанов
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.