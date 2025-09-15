Армения временно окажется без российского газа Поставки газа из России в Армению приостановят на 10 дней из-за ремонта

Подача природного газа из Российской Федерации в Армению будет временно остановлена 16 сентября с 9:00, сообщает ЗАО «Газпром Армения». Причина остановки — плановые ремонтные работы на газопроводе, расположенном в Ставропольском крае.

Они продлятся 10 дней и завершатся 26 сентября. На период прекращения поставок газоснабжение в Армении будет осуществляться за счет внутренних резервов и дополнительных объемов газа, поступающих из Ирана.

Ранее стало известно, что общий объем платежей Европейского союза за поставки российского трубопроводного газа в июле достиг исторического минимума. Столь низких показателей не наблюдалось с октября 1999 года. Импорт российского газа в ЕС, включающий сжиженный и трубопроводный природный газ, составил в отчетном периоде 995 млн (98,8 млрд рублей).

До этого министр энергетики США Крис Райт заявил, что Европейский Союз может полностью прекратить импорт российского природного газа в период от шести месяцев до года. Он отметил, что техническая возможность для такого поэтапного отказа существует, хотя окончательное решение остается за странами-членами ЕС.