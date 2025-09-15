Празднование Дня города в Москве
ЕС установил антирекорд по оплате российского газа за четверть века

Евростат: в июле ЕС произвел минимальные выплаты за российский газ с 1999 года

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Общая сумма платежей Европейского союза за поставки российского трубопроводного газа в июле достигла исторического минимума, передает ТАСС со ссылкой на данные Евростата. Согласно расчетам агентства, основанным на официальной статистике, столь низких показателей не фиксировалось с октября 1999 года.

Импорт российского газа в ЕС, включающий сжиженный и трубопроводный природный газ, составил в отчетном периоде €995 млн (98,8 млрд рублей). На трубопроводный газ пришлось лишь €338 млн (33,5 млрд рублей) от этой суммы, что и стало причиной установления антирекорда.

Отмечается, что в текущей геополитической ситуации единственным функционирующим коридором для поставок российского голубого топлива в Европу остается газопровод «Турецкий поток». Данный маршрут является критически важным для обеспечения остаточных объемов импорта, однако его мощности недостаточно для прежних уровней закупок.

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что европейские страны никогда не смогут отказаться от российских энергоносителей. По его словам, многие страны ЕС продолжают активно импортировать российские энергоресурсы и изменить в ближайшее время это будет невозможно.

Прежде министр энергетики США Крис Райт предположил, что ЕС может полностью прекратить импорт российского газа в период от полугода до года. Он отметил, что техническая возможность для такого поэтапного отказа существует, хотя окончательное решение остается за странами — членами ЕС.

