В Крыму назвали истинную причину отмены языковых патрулей на Украине

Украинские власти отменяют языковые патрули из-за протеста со стороны молодежи, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Сергей Цеков. По его словам, насильственная украинизация, которая длится более 30 лет, так и не дала результатов.

На Украине 30 с лишним лет борются с русским языком, а результаты неубедительные. В последнее время наметился определенный протест со стороны молодежи. Их заставляют говорить на украинском языке, а они, общаясь со сверстниками, говорят по-русски. Фактически эта политика насильственной украинизации до настоящего времени так и не дала результатов, — высказался Цеков.

По его словам, на Украине есть люди, которые понимают, что насильственными методами не получится навязать украинский язык. Депутат назвал плачевными результаты подобной политики.

Русский язык на Украине был, есть и будет, несмотря на все жестокости, которые мы наблюдаем в настоящий момент. Результаты насильственного насаждения украинского языка очень и очень плачевные, — заключил Цеков.

Ранее языковой омбудсмен Елена Ивановская заявила, что власти Украины отказались от идеи введения языковых патрулей в стране. По ее словам, такое решение может вызывать дестабилизацию общества, которое восприняло бы подобный шаг как давление.