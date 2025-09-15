Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 17:54

В Крыму назвали истинную причину отмены языковых патрулей на Украине

Депутат Цеков: языковые патрули на Украине отменяют из-за протеста молодежи

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские власти отменяют языковые патрули из-за протеста со стороны молодежи, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Сергей Цеков. По его словам, насильственная украинизация, которая длится более 30 лет, так и не дала результатов.

На Украине 30 с лишним лет борются с русским языком, а результаты неубедительные. В последнее время наметился определенный протест со стороны молодежи. Их заставляют говорить на украинском языке, а они, общаясь со сверстниками, говорят по-русски. Фактически эта политика насильственной украинизации до настоящего времени так и не дала результатов, — высказался Цеков.

По его словам, на Украине есть люди, которые понимают, что насильственными методами не получится навязать украинский язык. Депутат назвал плачевными результаты подобной политики.

Русский язык на Украине был, есть и будет, несмотря на все жестокости, которые мы наблюдаем в настоящий момент. Результаты насильственного насаждения украинского языка очень и очень плачевные, — заключил Цеков.

Ранее языковой омбудсмен Елена Ивановская заявила, что власти Украины отказались от идеи введения языковых патрулей в стране. По ее словам, такое решение может вызывать дестабилизацию общества, которое восприняло бы подобный шаг как давление.

Украина
языки
образование
депутаты
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.