15 сентября 2025 в 18:09

Названы страны, которые вслед за ЕС могут ужесточить выдачу виз россиянам

Аналитик Санакоев: Япония и Южная Корея могут ужесточить выдачу виз для россиян

Япония и Южная Корея могут ужесточить выдачу виз для россиян ради демонстрации своей лояльности США и Евросоюзу, заявил NEWS.ru президент АНО «Российско-китайский аналитический центр» Сергей Санакоев. По его словам, ограничения также могут ввести Австралия и Новая Зеландия.

Мы все больше видим поляризацию стран, кто на чьей стороне. В то время как Китай полностью отменил визы для россиян, страны Евросоюза говорят об ужесточении. Я считаю, что их примеру вполне могут последовать и такие сателлиты США в Азии, как Япония и Южная Корея. Может быть, Австралия и Новая Зеландия захотят перестать выдавать россиянам визы. Это набор стран, которые, безусловно, не представляют собой никакого большинства и могут последовать примеру ЕС ради демонстрации своей лояльности гегемону, — отметил Санакоев.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала, что Евросоюз хочет оказать давление на президента РФ Владимира Путина, усложнив въезд для россиян. По ее мнению, данная мера носит исключительно политический и провокационный характер.

