15 сентября 2025 в 16:07

В ГД назвали скрытый рычаг давления ЕС перед встречей Путина и Зеленского

Депутат Журова: ЕС хочет оказать давление на Путина, усложнив въезд россиянам

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Евросоюз хочет оказать давление на президента РФ Владимира Путина, усложнив въезд для россиян, выразила мнение в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, данная мера носит исключительно политический и провокационный характер.

Такое ощущение, что ЕС ужесточает визовый режим для россиян умышленно, чтобы взбудоражить наше общество. Поверьте, они не делают ничего бессмысленно. Наверное, специально запущена такая информация, чтобы наше общество сейчас взбудоражилось, начало возмущаться этим фактом. Тем более мы понимаем, что разговор идет о возможной встрече Путина, лидера Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. И, может быть, это сделано для того, чтобы наш лидер был более сговорчивым, потому что люди будут возмущаться, что их в Европу не пускают, — пояснила Журова.

Она также указала, что подобные запреты нарушают фундаментальные права человека, поскольку лишают людей возможности увидеться с родственниками или посетить важные семейные мероприятия. Депутат подчеркнула, что речь идет не о туризме или бизнесе, а о глубоко личных, человеческих аспектах жизни.

На самом деле ужесточение ограничений на въезд россиян в ЕС нарушает права людей, потому что у них могут быть очень серьезные личные и семейные причины для въезда в страны Евросоюза, вплоть до того, что кто-то умер. Было бы неправильно человеку запрещать въезд. Это, конечно, очень удивительно. Разумеется, они понимают, что если мы им запретим в ответ, то они скажут, что к нам в Россию и не ездили. Я думаю, что россияне тоже, конечно, переживут это, но я больше говорю не об отдыхе или даже бизнесе, а именно о человеческом уровне, — резюмировала Журова.

Ранее сообщалось, что ряд стран ЕС призвал к полному запрету на въезд для туристов из России. Инициативу смогут одобрить только в том случае, если за нее проголосует большинство. При этом граничащие с РФ государства уже существенно сократили выдачу виз.

Евросоюз
Россия
Владимир Путин
визы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
