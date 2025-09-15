Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 18:02

Политолог рассказал, почему Трамп не вводит новые санкции против России

Политолог Блохин: Трамп не хочет терять возможности сближения с Москвой

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президенту США Дональду Трампу приходится сохранять баланс из-за украинского конфликта, заявил американист и политолог Константин Блохин. В разговоре с Общественной службой новостей эксперт подчеркнул, что американский лидер не хочет терять возможность сближения с Москвой. По его словам, поэтому Трамп затягивает введение санкций против России.

Ему, с одной стороны, надо быть жестким в отношениях с Россией, чтобы угодить всяким русофобам-ястребам в США. А с другой стороны, нужно реально иметь возможность для нормализации отношений с Россией, — заявил Блохин.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Трамп планирует отложить введение новых «серьезных» санкций против России. По его мнению, американский лидер считает европейцев «достаточно глупыми» и хочет унизить весь ЕС.

