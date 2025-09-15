«Хитрый лис»: в Госдуме высмеяли слова Келлога о поражении России Депутат Колесник: Келлог говорит о поражении России, чтобы порадовать Зеленского

Спецпредставитель американского президента Кит Келлог делает заявления о якобы «проигрыше» России в конфликте на Украине, поскольку хочет порадовать украинского лидера Владимира Зеленского, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Парламентарий отметил, что реальная ситуация на линии соприкосновения кардинально отличается от той, которую описывают на Западе.

Келлог — пожилой человек, понятно, что он не всегда может адекватно оценивать действительность. Где мы проигрываем, когда наши войска уже под Днепром? Келлог, видимо, нашел что-то общее с Зеленским, и они ведут эту пропагандистскую кампанию для определенной аудитории внутри Украины. Украинцы гибнут десятками тысяч, и они же продолжают побеждать, идя в отступление и теряя территории? Какая-то странная логика. Келлог, чтобы сделать приятное Зеленскому, говорит то, что он хочет услышать. Хитрый лис, ничего не скажешь, — высказался Колесник.

Он также указал на тот факт, что многие военнослужащие ВСУ, попадая в плен, начинают объективно оценивать происходящее. По словам депутата, некоторые украинские бойцы даже переходят на сторону России.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил мнение, что Келлог делает непрофессиональные и необъективные заявления о «проигрыше» России, поскольку Киев щедро оплачивает подобную риторику. По его словам, высказывания американского политика повторяют нарратив украинских властей.