15 сентября 2025 в 18:14

«Хитрый лис»: в Госдуме высмеяли слова Келлога о поражении России

Депутат Колесник: Келлог говорит о поражении России, чтобы порадовать Зеленского

Кит Келлог Кит Келлог Фото: Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

Спецпредставитель американского президента Кит Келлог делает заявления о якобы «проигрыше» России в конфликте на Украине, поскольку хочет порадовать украинского лидера Владимира Зеленского, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Парламентарий отметил, что реальная ситуация на линии соприкосновения кардинально отличается от той, которую описывают на Западе.

Келлог — пожилой человек, понятно, что он не всегда может адекватно оценивать действительность. Где мы проигрываем, когда наши войска уже под Днепром? Келлог, видимо, нашел что-то общее с Зеленским, и они ведут эту пропагандистскую кампанию для определенной аудитории внутри Украины. Украинцы гибнут десятками тысяч, и они же продолжают побеждать, идя в отступление и теряя территории? Какая-то странная логика. Келлог, чтобы сделать приятное Зеленскому, говорит то, что он хочет услышать. Хитрый лис, ничего не скажешь, — высказался Колесник.

Он также указал на тот факт, что многие военнослужащие ВСУ, попадая в плен, начинают объективно оценивать происходящее. По словам депутата, некоторые украинские бойцы даже переходят на сторону России.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил мнение, что Келлог делает непрофессиональные и необъективные заявления о «проигрыше» России, поскольку Киев щедро оплачивает подобную риторику. По его словам, высказывания американского политика повторяют нарратив украинских властей.

Кит Келлог
Украина
Россия
Владимир Зеленский
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
