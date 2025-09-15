Спецпредставитель американского президента генерал Кит Келлог делает непрофессиональные и необъективные заявления о якобы «проигрыше» России в конфликте на Украине, поскольку Киев щедро оплачивает подобную риторику, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, высказывания американского политика повторяют нарратив украинских властей.

Келлог — генерал — и несет такую чушь, будто бы украинские войска стоят под Москвой. К сожалению, вероятно, этот бред щедро проплачен. За большие деньги и не то скажешь. Он повторяет ту мантру, которую сегодня начал украинский лидер Владимир Зеленский, что «не захватили Украину, значит, не победили». А мы победили. Это какая-то дурастика, которая является, мягко говоря, нелогичной, — пояснил Олейник.

По мнению экс-депутата Рады, истинная причина такой позиции американского генерала кроется в его семейных связях. Он отметил, что дочь Келлога Меган Моббс работает на Украине и выступает на стороне местных властей.

Я думаю, секрет высказываний Келлога о положении дел в конфликте на Украине кроется в его дочери. Мне кажется, что она начала путь американского бизнесмена Хантера Байдена, который получал деньги, а экс-президент США Джо Байден был как бы ни при чем. Да, он щедро делился со своим отцом. Здесь та же история — Моббс работает на Украине. Она явно на стороне этого режима. И поэтому папа помогает дочери. Это, в принципе, нормально, если носит частный характер, — подытожил Олейник.

Ранее Зеленский заявил, что обсуждал с Келлогом гарантии безопасности Украины и антироссийские санкции. По словам украинского лидера, также был поднят вопрос о сотрудничестве в производстве оружия.