Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 18:01

Экс-депутат Рады назвал причину заявлений Келлога о «проигрыше» России

Экс-депутат Рады Олейник: Киев оплачивает необъективные заявления Келлога об РФ

Кит Келлог Кит Келлог Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спецпредставитель американского президента генерал Кит Келлог делает непрофессиональные и необъективные заявления о якобы «проигрыше» России в конфликте на Украине, поскольку Киев щедро оплачивает подобную риторику, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, высказывания американского политика повторяют нарратив украинских властей.

Келлог — генерал — и несет такую чушь, будто бы украинские войска стоят под Москвой. К сожалению, вероятно, этот бред щедро проплачен. За большие деньги и не то скажешь. Он повторяет ту мантру, которую сегодня начал украинский лидер Владимир Зеленский, что «не захватили Украину, значит, не победили». А мы победили. Это какая-то дурастика, которая является, мягко говоря, нелогичной, — пояснил Олейник.

По мнению экс-депутата Рады, истинная причина такой позиции американского генерала кроется в его семейных связях. Он отметил, что дочь Келлога Меган Моббс работает на Украине и выступает на стороне местных властей.

Я думаю, секрет высказываний Келлога о положении дел в конфликте на Украине кроется в его дочери. Мне кажется, что она начала путь американского бизнесмена Хантера Байдена, который получал деньги, а экс-президент США Джо Байден был как бы ни при чем. Да, он щедро делился со своим отцом. Здесь та же история — Моббс работает на Украине. Она явно на стороне этого режима. И поэтому папа помогает дочери. Это, в принципе, нормально, если носит частный характер, — подытожил Олейник.

Ранее Зеленский заявил, что обсуждал с Келлогом гарантии безопасности Украины и антироссийские санкции. По словам украинского лидера, также был поднят вопрос о сотрудничестве в производстве оружия.

Кит Келлог
Владимир Зеленский
Украина
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.