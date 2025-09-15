В Госдуме рассказали о льготах на оплату домашнего телефона Депутат Чаплин: ветераны могут получить компенсацию за оплату домашнего телефона

Отдельные категории граждан РФ имеют законное право на компенсацию расходов за использование стационарной телефонной связи, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с RT. Член комитета по бюджету и налогам уточнил, что данная льгота предусмотрена для социально незащищенных слоев населения во многих регионах страны.

По словам парламентария, право на бесплатную телефонную связь имеют ветераны труда, военной службы, а также лица, награжденные медалью «За оборону Москвы» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Важным условием для получения компенсации является постоянная регистрация в регионе, предоставляющем льготу, и наличие в собственности жилого помещения с установленным стационарным телефоном. Чаплин отметил, что соответствующая поддержка оказывается не только в столичных регионах, но и во многих субъектах Федерации.

Например, как следует из практики, такая компенсация успешно реализуется в Московской области. Только за 2024 год жители Подмосковья подали более 30 тысяч заявок на получение этой компенсации, — сказал Чаплин.

