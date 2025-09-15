В Адыгее поймали осквернителя мечети за провокацию со свиной головой

В Адыгее задержали 42-летнего жителя Кубани по подозрению в осквернении мечети, сообщает Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края. По его данным, за подброшенную к религиозному сооружению свиную голову в отношении него возбудили уголовное дело по статье о нарушении свободы вероисповедания.

Сотрудниками МВД по Республике Адыгея при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии пресечена противоправная деятельность <…> жителя Краснодарского края, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 148 УК России, — говорится в сообщении.

В духовном управлении назвали случившееся провокацией, которая направлена на разрушение межнационального и межконфессионального согласия. Мусульман региона и страны призвали не реагировать на случившееся.

У данного поступка есть лишь одно объяснение — это подлая провокация, направленная на дестабилизацию в нашем регионе и попытку разрушить межнациональное и межконфессиональное согласие в обществе. Призываем мусульман республики и края не идти на поводу у врагов нашей страны, не поддаваться на провокации, сохранять бдительность, — подчеркнули в организации.

Ранее в Сети появилось видео, на котором подозреваемый подбросил к мечети свиную голову. На кадрах видно, как он насаживает ее на ограждение храмового комплекса и фотографирует все на смартфон.