15 сентября 2025 в 16:36

Неизвестный насадил голову свиньи на ограду мечети и разозлил мусульман

Житель Адыгеи повесил на ограду местной мечети свиную голову

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В адыгейском ауле Козет вблизи Краснодара мужчина подбросил к мечети свиную голову, передает Telegram-канал KrasnodarMedia. На опубликованном в Сети видео можно увидеть, как он кладет голову на ограждение храмового комплекса и фотографирует ее на смартфон.

Духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края отреагировало на это происшествие, говорится в сообщении. Оно назвало этот поступок провокацией, целью которой является дестабилизация ситуации в регионе.

Ранее во Франции возле нескольких мечетей в Париже обнаружили отрубленные свиные головы. На одной из них была синяя надпись «Макрон». Инциденты зафиксированы в 15‑м, 18‑м и 20‑м округах столицы. Парижская прокуратура подтвердила находки трупов животных у мечети на улице Марей и в чемодане в 18‑м округе. Начато расследование.

Кроме того, в Благовещенске на Советской улице загорелась местная мечеть. По предварительным данным, причиной мог стать поджог. Вечером, около 20:00, в здание ворвался молодой человек и бросил неизвестный предмет, после чего начался пожар. Спасатели быстро прибыли и потушили огонь. Сейчас проводится расследование инцидента.

Адыгея
свиньи
головы
мечети
