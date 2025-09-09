Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 15:00

Отрубленные свиные головы с необычными надписями обнаружили у мечетей

L'Humanite: свиные головы с надписью «Макрон» нашли у ряда мечетей в Париже

Мечеть во Франции Мечеть во Франции Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Париже возле нескольких мечетей нашли отрубленные свиные головы, сообщает французское издание L'Humanite. На одной из голов была обнаружена синяя надпись «Макрон» — фамилия президента Франции Эммануэля Макрона.

Некоторые верующие, пришедшие на молитву в мечети Парижа и его пригородов, обнаружили свиные головы, разложенные у подножия религиозных зданий. <…> Основной удар этой провокации пришелся на мечети в нескольких районах столицы. <…> На одной из обнаруженных свиных голов была сделана синяя надпись «Макрон», — говорится в материале.

По данным издания, основные инциденты произошли в 15-м, 18-м и 20-м округах Парижа. Парижская прокуратура подтвердила факты обнаружения трупов животных перед мечетью на улице Марей, а также в чемодане в 18-м округе. Правоохранительные органы начали расследование по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что российские туристы были задержаны в Стамбуле после поцелуя в мечети Чамлыджа, но вскоре отпущены на свободу. Инцидент произошел 26 августа в районе Ускюдар. По данным источника агентства, пара уже покинула Турцию.

Европа
Франция
Париж
мечети
головы
свиньи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров жестко высказался об обвинениях ЕС в атаке на самолет фон дер Ляйен
Граждан Непала призвали проявить сдержанность
Росфинмониторинг включил блогера Ефремова в список экстремистов
Люся Чеботина пойдет под суд из-за одного концерта
Московский суд изъял недвижимость на 247 млн рублей у блогера-иноагента
Знойная духота и жара до +27? Погода в Москве в выходные: чего ждать
«Известия»: военного блогера Алехина подозревают в отмывании денег
Банк не хочет возвращать деньги: какие причины, что делать
Жена бывшего премьера Непала стала жертвой массовых протестов
Экономист рассказал, как повысить пенсии в России
Раскрыто количество российских туристов, находящихся в Непале
Стало известно, почему перелет в Сочи стоит как в Пекин
Назван топ-5 стран, граждане которых едут отдыхать в Россию
Россиянам в Непале дали один совет
Раскрыты подробности последних дней жизни выпавшего из окна врача скорой
В Госдуму внесли законопроект о запрете въезда семей трудовых мигрантов
"Медаль Олимпиады — навсегда": Елистратов о непопадании в квалификацию ОИ
В Госдуме объяснили удар по Генштабу ВСУ в Киеве
Глава АТОР перечислила, какие страны нарастили турпоток в Россию
Президент Непала ушел в отставку на фоне массовых протестов
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.