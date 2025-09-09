Отрубленные свиные головы с необычными надписями обнаружили у мечетей L'Humanite: свиные головы с надписью «Макрон» нашли у ряда мечетей в Париже

В Париже возле нескольких мечетей нашли отрубленные свиные головы, сообщает французское издание L'Humanite. На одной из голов была обнаружена синяя надпись «Макрон» — фамилия президента Франции Эммануэля Макрона.

Некоторые верующие, пришедшие на молитву в мечети Парижа и его пригородов, обнаружили свиные головы, разложенные у подножия религиозных зданий. <…> Основной удар этой провокации пришелся на мечети в нескольких районах столицы. <…> На одной из обнаруженных свиных голов была сделана синяя надпись «Макрон», — говорится в материале.

По данным издания, основные инциденты произошли в 15-м, 18-м и 20-м округах Парижа. Парижская прокуратура подтвердила факты обнаружения трупов животных перед мечетью на улице Марей, а также в чемодане в 18-м округе. Правоохранительные органы начали расследование по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что российские туристы были задержаны в Стамбуле после поцелуя в мечети Чамлыджа, но вскоре отпущены на свободу. Инцидент произошел 26 августа в районе Ускюдар. По данным источника агентства, пара уже покинула Турцию.