06 сентября 2025 в 12:21

Пару из России задержали за поцелуй в мечети

В Стамбуле задержали туристов из России после поцелуя в мечети Чамлыджа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские туристы были задержаны в Стамбуле после поцелуя в мечети Чамлыджа, но вскоре отпущены на свободу, передает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство РФ. Инцидент произошел 26 августа в районе Ускюдар. По данным источника агентства, пара уже покинула Турцию.

По результатам разговора с представителями полиции района Ускюдар россияне были отпущены на свободу после дачи показаний, — сообщили в ГК.

На допросе россиянин принес извинения и заявил, что не знал о запрете подобных действий в таком месте. Мужчину и женщину обвинили в оскорблении религиозных ценностей. За это может грозить до года тюрьмы.

Ранее врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Минздрава Кубани Андрей Сахаров предупредил, что отдыхающие в Турции российские туристы оказались под угрозой заражения бактерий Vibrio. По его словам, самолечение в данном случае недопустимо, особенно при тяжелых симптомах и у детей.

До этого президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Турции Алексея Ерхова. Документ представили на официальном портале опубликования правовых актов. С чем связано такое решение, не уточняется.

