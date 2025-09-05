Путин освободил от должности посла России в Турции

Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов освобожден от должности, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ представлен на официальном портале опубликования правовых актов. С чем связано такое решение, не уточняется.

Освободить Ерхова Алексея Владимировича от обязанности чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турецкой Республике, — говорится в документе.

Ранее Путин подписал указ о создании в составе своей администрации нового управления по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Решение вступило в силу 29 августа.

Путин также подписал указ о назначении дипломата Михаила Петракова новым чрезвычайным и полномочным послом России в Австралии. Прежде эту должность занимал Алексей Павловский.

До этого Путин освободил от должности заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова. Кроме того, глава государства отстранил его от обязанностей спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки.