Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 11:48

Путин освободил от должности посла России в Турции

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов освобожден от должности, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ представлен на официальном портале опубликования правовых актов. С чем связано такое решение, не уточняется.

Освободить Ерхова Алексея Владимировича от обязанности чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турецкой Республике, — говорится в документе.

Ранее Путин подписал указ о создании в составе своей администрации нового управления по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Решение вступило в силу 29 августа.

Путин также подписал указ о назначении дипломата Михаила Петракова новым чрезвычайным и полномочным послом России в Австралии. Прежде эту должность занимал Алексей Павловский.

До этого Путин освободил от должности заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова. Кроме того, глава государства отстранил его от обязанностей спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки.

Владимир Путин
указы
послы
дипломаты
Турция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный шансонье получил российский паспорт
«Позиция Трампа отличается»: в Кремле указали на циничность главы США
В Германии ученик напал на учительницу с ножом
Реликвию из российского «Макдоналдс» продают по цене квартиры
Свекла, которую принимают за экзотический овощ: секрет в запекании
Лошадь погибла, а мальчик попал в больницу после ДТП с конями амишей
Обнародован паек охраняющих первую в мире плавучую АЭС росгвардейцев
Воробьев рассказал о реконструкции котельных в Подольске
Песков раскрыл, какие гарантии безопасности нужны России
Песков раскрыл, с кем у Кремля «общения как такового нет»
Песков допустил второй раунд переговоров Путина и Трампа
Попытка побега из тюрьмы закончилась прыжком на батут
В Азербайджане сообщили о встрече задержанных россиян с родственниками
Эксперт раскрыла, какие вопросы стоит задать работодателю на собеседовании
Стало известно о массовой гибели иностранных инструкторов под Одессой
Пьяный мужчина пытался зарубить подростка мачете
Названа причина пожара под Екатеринбургом, в котором погибли трое детей
Захарова раскрыла подробности ответа России на безвиз в Китай
Путин освободил от должности посла России в Турции
Девушка чуть не лишилась жизни из-за рюкзака
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.