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09 июля 2025 в 21:18

Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД России

Михаил Богданов Михаил Богданов Фото: MFA Russia/Global Look Press

Заместитель главы МИД России Михаил Богданов освобожден от занимаемой должности указом президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что глава государства также освободил его от обязанностей спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки. Соответствующие президентские указы опубликованы на портале правовых актов.

Освободить Богданова Михаила Леонидовича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации. <...> Освободить Богданова Михаила Леонидовича от обязанностей специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, — говорится в документах.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра сельского хозяйства Сергея Левина. В документе указано, что об отставке попросил сам Левин.

До этого стало известно, что Путин освободил Алексея Павловского от обязанностей посла России в Австралии. В документе было сказано, что Павловский также являлся послом РФ в Республике Вануату, Республике Науру, Тувалу и Республике Островов Фиджи. От этих обязанностей он тоже освобожден. Президент назначил Павловского послом этих государств в апреле 2019 года.

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