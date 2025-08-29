Путин создал новое управление в своей администрации Путин образовал в АП России управление по стратегическому партнерству

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в составе своей администрации нового управления по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Документ «О мерах по дальнейшей оптимизации структуры администрации президента РФ» вступает в силу 29 августа. Он появился на сайте опубликования правовых актов.

[Указ подписан] в целях совершенствования деятельности администрации президента РФ, — говорится в тексте документа.

Одновременно упразднены два других управления — по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и по приграничному сотрудничеству. Руководителю администрации президента поручено в течение трех месяцев провести необходимые организационно-штатные мероприятия.

Ранее Путин в послании к участникам X Восточного экономического форума заявил о готовности России строить справедливый миропорядок в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он подчеркнул, что будущая система международных отношений должна основываться на подлинном равноправии и уважении интересов. Президент также отметил смещение центра мировой экономической активности в АТР и новые возможности для укрепления отношений в рамках ШОС и БРИКС.