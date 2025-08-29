День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 20:30

Путин создал новое управление в своей администрации

Путин образовал в АП России управление по стратегическому партнерству

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в составе своей администрации нового управления по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Документ «О мерах по дальнейшей оптимизации структуры администрации президента РФ» вступает в силу 29 августа. Он появился на сайте опубликования правовых актов.

[Указ подписан] в целях совершенствования деятельности администрации президента РФ, — говорится в тексте документа.

Одновременно упразднены два других управления — по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и по приграничному сотрудничеству. Руководителю администрации президента поручено в течение трех месяцев провести необходимые организационно-штатные мероприятия.

Ранее Путин в послании к участникам X Восточного экономического форума заявил о готовности России строить справедливый миропорядок в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он подчеркнул, что будущая система международных отношений должна основываться на подлинном равноправии и уважении интересов. Президент также отметил смещение центра мировой экономической активности в АТР и новые возможности для укрепления отношений в рамках ШОС и БРИКС.

Владимир Путин
администрация
законы
управление
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Саммит ШОС-2025: Россия, Китай и Индия похоронят империализм ЕС и США
В Подмосковье заметили огромных волосатых пауков
Назван человек, которого Трамп считает подстрекателем революции в США
Дыня превращает маринованные огурцы в шедевр! Попробуйте сами
Водолазы подняли со дна Ладоги 3,5 тонны боеприпасов
В Индии стая обезьян загрызла фермера
Франция и Германия хотят увеличить поставки одного вида вооружений Украине
Мариную огурцы с карри! Восточная экзотика в банке
В Махачкале вандалы повредили портреты участников СВО
В дептрансе отреагировали на предложение сделать все дороги Москвы платными
Закон о тишине в Башкирии: что нужно знать?
Захарова предупредила Японию из-за «Тифонов»
В МИД России назвали первоочередную задачу в урегулировании на Украине
Трампа в игнор: Индия продолжит закупать нефть у РФ, сколько заработаем
Мерц озвучил свои ожидания о завершении СВО
Турция «закрылась» от Израиля из-за Газы
Землетрясение повредило древнейшее медресе во всей Европе
Лечо на зиму: лучшие домашние рецепты
Минпросвещения определилось со списком 100 лучших фильмов для школьников
Стало известно, кому может отойти имущество композитора Щедрина
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.