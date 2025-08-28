День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 12:41

Путин сделал важное заявление об Азиатско-Тихоокеанском регионе

Путин: Россия готова вместе с партнерами строить справедливый миропорядок в АТР

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Россия готова строить справедливый миропорядок в Азиатско-Тихоокеанском регионе вместе с заинтересованными партнерами, говорится в опубликованном пресс-службой Кремля послании президента РФ Владимира Путина участникам, организаторам и гостям X Восточного экономического форума. Он подчеркнул, что будущая система международных отношений должна быть основана на подлинном равноправии и уважении интересов.

Россия готова к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными партнерами и намерена активно участвовать в коллективных усилиях по построению в Азиатско-Тихоокеанском регионе справедливой системы международных отношений, основанной на подлинном равноправии и уважении законных интересов друг друга, — сказано в послании.

Он также отметил, что центр мировой экономической активной все больше смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион. В связи с этим, обратил внимание Путин, появляются новые возможности для укрепления отношений между государствами региона как в двустороннем формате, так и в рамках ШОС и БРИКС.

Ранее сообщалось, что в X Восточном экономическом форуме примут участие представители из более 70 стран и территорий. По словам советника президента РФ Антона Кобякова, основной темой мероприятия станет «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В текущем году ВЭФ будет проходить во Владивостоке 3–6 сентября.

Россия
президент РФ
Владимир Путин
послания
ВЭФ
АТР
