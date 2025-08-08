Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Раскрыто число участников Восточного экономического форума в 2025 году

Трутнев: география участников ВЭФ в 2025 году охватит 36 стран

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Восточном экономическом форуме — 2025, который состоится с 3 по 6 сентября, примут участие представители 36 стран, речь идет о порядка шести тысяч человек, заявил зампредседателя правительства РФ Юрий Трутнев. По его словам, которые приводятся на официальном сайте мероприятия, ВЭФ придает импульс развитию Дальнего Востока, в дальневосточные регионы приходят новые инвестпроекты. Основной темой форума станет «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Ожидается, что в форуме примут участие порядка шести тысяч человек. Уже сейчас география участников охватывает 36 стран и территорий, — сказано на сайте.

Как обратил внимание советник президента Антон Кобяков, деловая программа будет направлена на фиксацию результатов и позволит определить перспективные направления для экономики будущего в макрорегионе. По словам ответственного секретаря Организационного комитета ВЭФ, в программу мероприятия войдут диалоги с предпринимателями из КНР, Индии, Таиланда, Мьянмы, стран АСЕАН. Соответствующие заявки на их проведение продолжают поступать, сказано на сайте.

Ранее Фонд Росконгресс представил деловую программу X юбилейного Восточного экономического форума. Участники обсудят развитие человеческого капитала, городскую среду, технологические прорывы, международное сотрудничество и многое другое.

