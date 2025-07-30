Фонд Росконгресс представил деловую программу юбилейного ВЭФ-2025

Фонд Росконгресс представил деловую программу X юбилейного Восточного экономического форума, который состоится с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Участники обсудят развитие человеческого капитала, городскою среду, технологические прорывы, международное сотрудничество и многое другое.

Особое внимание будет уделено созданию условий для комфортной жизни в регионе, а также креативным индустриям как драйверу экономики нового типа. Убежден, что форум позволит выработать практические решения для формирования конкретных векторов развития России в соответствии с актуальной геополитической ситуацией и укрепит ее роль в экономике будущего, — отметил ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

Деловые мероприятия разделят на шесть тематических блоков. Среди них «Дальний Восток — территория для жизни и развития», «Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция», «Открытость и взаимовыгодное партнерство — основа стабильности», «Технологии: от теории к экономическим эффектам», «Города — для жизни людей» и «Артерии роста: как логистика меняет экономику».

На площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке 3 сентября откроется мультимедийная выставка «Улица Дальнего Востока» в рамках X Восточного экономического форума. Гостям представят павильон «Развиваем Дальний», посвященный возможностям макрорегиона.