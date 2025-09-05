Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 13:29

Врач объяснил, какая бактерия угрожает туристам в Турции

Врач Сахаров: россияне в Турции оказались под угрозой заражения бактерией Vibrio

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отдыхающие в Турции российские туристы оказались под угрозой заражения бактерий Vibrio, сообщил врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики минздрава Кубани Андрей Сахаров. По его словам, переданным телеканалом «Краснодар», самолечение в данном случае недопустимо, особенно при тяжелых симптомах и у детей.

Vibrio — это род бактерий, которые широко распространены в морской воде и могут вызывать различные заболевания у человека, включая гастроэнтерит и, в редких случаях, сепсис, особенно у людей с ослабленным иммунитетом, — заявил Сахаров.

Ранее в американском штате Луизиана 34 человека заразились после употребления сырых устриц, шестеро из них скончались. По словам администратора программы по моллюскам и ракообразным Дженнифер Арментор, ситуация с заражениями опасными бактериями Vibrio vulnificus является катастрофической.

врачи
Турция
бактерии
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка на внедорожнике переехала курьера
Россиянка съездила на Бали и начала выращивать коноплю дома
«Особенный проект»: ВМФ России пополнился уникальным кораблем
В США раскрыли, какая геополитическая возможность появилась у России и КНР
Самолет упал в Подмосковье
Ростех показал первый полет импортозамещенного самолета SJ-100
Россиянин сжег у соседа три мотоцикла, кроликов и кур
Решетников назвал главных торговых партнеров России
Тюменец в одних трусах поджег свою одежду и разгромил кувалдой чужую машину
20 дней гноил в погребе: мужчина расчленил сожительницу и вывез в лес
Warner Bros. обвинила Midjourney в наглости и подала в суд на компанию
«Бабье лето» вернет в Москву жару до плюс 30? Прогноз погоды на выходные
Световой меч Дарта Вейдера ушел с молотка за $3,6 млн
Два мотоцикла и машина каршеринга столкнулись на юго-западе Москвы
Губернатор Забайкалья назвал неочевидный плюс строительства «Силы Сибири-2»
Владельцев дач в Свердловской области предупредили о сбежавших из СИЗО
Подростка арестовали за теракт на железной дороге
Известный тренер объяснил, почему Россия не смогла обыграть Иорданию
Синоптик предупредил о «радиационных» туманах
Врач объяснил, какая бактерия угрожает туристам в Турции
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.