Врач объяснил, какая бактерия угрожает туристам в Турции Врач Сахаров: россияне в Турции оказались под угрозой заражения бактерией Vibrio

Отдыхающие в Турции российские туристы оказались под угрозой заражения бактерий Vibrio, сообщил врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики минздрава Кубани Андрей Сахаров. По его словам, переданным телеканалом «Краснодар», самолечение в данном случае недопустимо, особенно при тяжелых симптомах и у детей.

Vibrio — это род бактерий, которые широко распространены в морской воде и могут вызывать различные заболевания у человека, включая гастроэнтерит и, в редких случаях, сепсис, особенно у людей с ослабленным иммунитетом, — заявил Сахаров.

Ранее в американском штате Луизиана 34 человека заразились после употребления сырых устриц, шестеро из них скончались. По словам администратора программы по моллюскам и ракообразным Дженнифер Арментор, ситуация с заражениями опасными бактериями Vibrio vulnificus является катастрофической.