Шесть человек погибли из-за плотоядных бактерий в устрицах

Шесть человек погибли из-за плотоядных бактерий в устрицах Daily Express: в США шесть человек умерли из-за плотоядных бактерий в устрицах

В американском штате Луизиана 34 человека заразились после употребления сырых устриц, шестеро из них скончались, сообщает Daily Express US со ссылкой на Департамент здравоохранения штата. По словам администратора программы по моллюскам и ракообразным Дженнифер Арментор, ситуация с заражениями опасными бактериями Vibrio vulnificus является катастрофической.

Примерно каждый пятый человек с этой инфекцией умирает, иногда в течение одного-двух дней после заражения, — рассказала она.

Бактерии Vibrio vulnificus размножаются в теплых соленых водах Мексиканского залива и Восточного побережья США. Инфекция проникает через раны на коже или при употреблении сырых морепродуктов. Специалисты настоятельно рекомендуют избегать купания с открытыми повреждениями кожи и тщательно готовить моллюсков.

Ранее сообщалось о смерти пяти человек в Нижегородской области, предварительно, от отравления суррогатным алкоголем. Трагедия произошла в городе Балахне. Два человека скончались в квартире на улице Чапаева, еще трое — по пути в больницу.