Пятеро россиян насмерть отравились суррогатным алкоголем

Пять человек умерли в Нижегородской области, предварительно, от отравления суррогатным алкоголем, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. По его информации, трагедия произошла в городе Балахне. Два человека скончались в квартире на улице Чапаева, еще трое — по пути в больницу.

На данный момент на месте ЧП работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в Московской области начнут действовать ограничения продажи алкоголя. Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных, по новым правилам торговать спиртным не смогут магазины, входы в которые находятся со стороны двора.

До этого общественная организация «Зов народа» предложила ввести программу «Кешбэк за здоровье», которая будет поощрять россиян за отказ от алкоголя и табака. Инициатива предполагает налоговые льготы, бонусы от банков и скидки на страховки для граждан, подтвердивших здоровый образ жизни справкой от врача.