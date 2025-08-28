День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 11:04

Еще в одном регионе России ограничили продажу алкоголя

В Подмосковье с 1 сентября вступят в силу ограничения продажи алкоголя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 сентября в Московской области начнут действовать ограничения продажи алкоголя, сообщает 360.ru со ссылкой на главу областного Минсельхозпрода Сергея Двойных. Отмечается, что по новым правилам, торговать спиртным не смогут магазины, входы в которые находится со стороны двора.

Закон направлен на сокращение числа алкомаркетов, которые располагаются во дворах жилых домов, рядом с детскими и спортивными площадками, вблизи дошкольных и образовательных учреждений, где не место подобным магазинам, — заявил министр.

Он добавил, что это поможет обеспечить тишину и порядок в жилых районах. Кроме того, это решение позволит снизить пропаганду алкогольной продукции.

Ранее в Вологодской области приостановили лицензию сети «Красное и Белое» на розничную продажу алкоголя из-за выявленных нарушений. Решение затронуло 58 магазинов, в основном в Вологде и Череповце. При этом сами магазины продолжают работать.

Россия
Подмосковье
алкоголь
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, когда Баку и Ереван обсудят детали принятой в США декларации
Названы жаркие страны, куда можно долететь без пересадки в Стамбуле
Российских биатлонистов не допустили до квалификации Олимпиады-2026
В Совбезе России заявили о «ползучей натовизации» Австрии
Путин отреагировал на смерть Вышинского
Политолог рассказал, зачем Трамп проталкивает Киев в ЕС
В Роспотребнадзоре раскрыли, кому крайне важно привиться от гриппа
Российские военные освободили Нелеповку в ДНР
Школьники получили право на бесплатный проезд в крупном российском городе
Как научиться медитировать: советы для начинающих
«Левейшие пенальти»: легендарный футболист возмутился российским судейством
Пожар оставил нудистов без пути к спасению
США направили военные корабли к берегам латиноамериканской страны
Исполнителя хита Gangnam Style задержали в Южной Корее
Хулиган из Петербурга разбил окно в трамвае на 300 тысяч рублей
Психолог посоветовала чаще делать комплименты окружающим
Названа новая роль Венгрии на мировой арене
Пашинян после месячного молчания призвал католикоса всех армян уйти с поста
Пашинян: установление мира с Азербайджаном не решило все вопросы
Пашинян анонсировал важную встречу в Пекине
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел
Общество

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения
Россия

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.