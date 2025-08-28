Еще в одном регионе России ограничили продажу алкоголя В Подмосковье с 1 сентября вступят в силу ограничения продажи алкоголя

С 1 сентября в Московской области начнут действовать ограничения продажи алкоголя, сообщает 360.ru со ссылкой на главу областного Минсельхозпрода Сергея Двойных. Отмечается, что по новым правилам, торговать спиртным не смогут магазины, входы в которые находится со стороны двора.

Закон направлен на сокращение числа алкомаркетов, которые располагаются во дворах жилых домов, рядом с детскими и спортивными площадками, вблизи дошкольных и образовательных учреждений, где не место подобным магазинам, — заявил министр.

Он добавил, что это поможет обеспечить тишину и порядок в жилых районах. Кроме того, это решение позволит снизить пропаганду алкогольной продукции.

Ранее в Вологодской области приостановили лицензию сети «Красное и Белое» на розничную продажу алкоголя из-за выявленных нарушений. Решение затронуло 58 магазинов, в основном в Вологде и Череповце. При этом сами магазины продолжают работать.