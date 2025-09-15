Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

В ритме православного года есть особая гармония: радостные торжества сменяются периодами тихого сосредоточения и наоборот. При этом многие праздники не имеют закрепленной даты. Они отсчитываются от Светлого Христова Воскресения. Чтобы легко ориентироваться в циклах православного года и не пропустить значимые события, стоит иметь под рукой шпаргалку — актуальный православный календарь церковных праздников на 2025–2026 года.
Точка отсчета: как исчисляется церковное Новолетие
В отличие от светского календаря, православный год берет начало не зимой, а осенью. Церковное Новолетие, символизирующее духовное обновление, отмечается 14 сентября по новому стилю или 1 сентября — по старому. Эта традиция восходит к IV веку и сопряжена с именем императора Константина Великого. Именно 1 сентября 312 года его войско одержало победу над узурпатором Максенцием. Константин пришел к власти и даровал христианам Рима свободу вероисповедания.
Как пользоваться церковным календарем в повседневной жизни
Праздники православного церковного календаря делятся на две категории:
непереходящие: имеют неизменную дату (например, Рождество Христово);
переходящие: их число меняется каждый год в зависимости от дня празднования Пасхи.
Сердце церковного календаря — Пасха — в 2026 году
Ключевое событие православного года — это Светлое Христово Воскресение. В 2025–2026 церковном году оно приходится на 12 апреля. Следовательно, Пасхальная седмица будет длиться с 13 по 18 апреля.
Двунадесятые и великие праздники в 2025–2026 годах: даты и значение
Это двенадцать важнейших праздников в православном христианстве, которые посвящены ключевым событиям земной жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Они имеют глубокое богословское, историческое и духовное значение для верующих. Эти праздники отражают центральные догматы христианства, такие как Воплощение Бога (Рождество Христово), Искупление (Крестовоздвижение) и Спасение (Воскресение Христово, хотя Пасха не входит в число двунадесятых).
Вот перечень двунадесятых праздников начиная с Новолетия, 14 сентября 2025 года:
Успение Богородицы — 28 августа;
Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября;
Воздвижение Креста Господня — 27 сентября;
Введение во храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря.
В 2026 году:
Рождество Христово — 7 января;
Крещение Господне — 19 января;
Сретение Господне — 15 февраля;
Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля;
Вход Господень в Иерусалим — 5 апреля (переходящий);
Вознесение Господне — 21 мая (переходящий);
День Святой Троицы — 31 мая (переходящий);
Преображение Господне — 19 августа.
Следующими по важности в календаре церковных праздников являются так называемые великие праздники. В 2026 году это:
Обрезание Господне — 14 января;
День Святого Духа, или Духов день, — 1 июня (переходящий);
Рождество Иоанна Предтечи — 7 июля;
День Петра и Павла — 12 июля;
Усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 сентября;
Покров Пресвятой Богородицы — 14 октября.
Церковный календарь постов в России
Пост — это не диета, а путь к внутреннему очищению через молитву и воздержание. В 2025–2026 церковном году четыре продолжительных периода воздержания:
Рождественский пост — продлится 40 дней, с 28 ноября 2025 года по 6 января 2026 года;
Великий пост (самый строгий и значимый) — с 23 февраля по 11 апреля;
Петров пост — начнется 8 июня и завершится 11 июля, в канун дня апостолов Петра и Павла;
Успенский пост — короткий, но строгий, с 14 по 27 августа.
Однодневные посты в 2025–2026 году
Однодневных постов в календаре православных праздников всего три:
Воздвижение Креста Господня (27 сентября) — в воспоминание крестных страданий Спасителя;
Крещенский сочельник, или Навечерие Богоявления (18 января) — день накануне Богоявления;
Усекновение главы Иоанна Предтечи (11 сентября) — день траура и строгого поста.
Сплошные седмицы в 2025–2026 году
В православном уставе есть особые «сплошные» седмицы, когда пост в среду и пятницу отменяется. В 2026 году их пять:
Святки (после Рождества) — с 8 по 17 января;
Неделя о мытаре и фарисее (подготовка к Великому посту) — с 2 по 7 февраля;
Масленица (Сырная седмица) — с 16 февраля по 21 марта (исключается мясо);
Светлая седмица (после Пасхи) — с 13 по 18 апреля;
Троицкая седмица (после Дня Святой Троицы) — с 1 по 6 июня.
Родительские субботы и дни поминовения усопших
Нельзя обделить вниманием дни поминовения усопших. Это дни, в которые православные христиане поминают умерших (как близких, так и всех христиан в целом), приводят в порядок могилы членов семьи, устраивают поминальные трапезы. В частности, в перечень дней поминовения входят три субботы Великого поста. Всего в 2025/2026 церковном году 10 поминальных дней:
поминовение всех православных христиан, принявших муки за веру, — 30 октября;
Димитриевская родительская суббота —7 ноября;
поминовение пострадавших в годину гонений за веру Христову — 8 февраля;
Вселенская родительская (мясопустная) суббота — 14 февраля;
суббота второй седмицы Великого поста — 7 марта;
суббота третьей седмицы Великого поста — 14 марта;
суббота четвертой седмицы Великого поста — 21 марта;
Радоница — 21 апреля;
Поминовение усопших воинов — 9 мая;
Троицкая суббота — 30 мая.
Это наиболее значимые даты православного церковного календаря. В перечень торжеств также входят дни памяти святых и именины.
Ранее мы привели список правил поведения в православном храме.