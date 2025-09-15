Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

В ритме православного года есть особая гармония: радостные торжества сменяются периодами тихого сосредоточения и наоборот. При этом многие праздники не имеют закрепленной даты. Они отсчитываются от Светлого Христова Воскресения. Чтобы легко ориентироваться в циклах православного года и не пропустить значимые события, стоит иметь под рукой шпаргалку — актуальный православный календарь церковных праздников на 2025–2026 года.

Точка отсчета: как исчисляется церковное Новолетие

В отличие от светского календаря, православный год берет начало не зимой, а осенью. Церковное Новолетие, символизирующее духовное обновление, отмечается 14 сентября по новому стилю или 1 сентября — по старому. Эта традиция восходит к IV веку и сопряжена с именем императора Константина Великого. Именно 1 сентября 312 года его войско одержало победу над узурпатором Максенцием. Константин пришел к власти и даровал христианам Рима свободу вероисповедания.

Как пользоваться церковным календарем в повседневной жизни

Праздники православного церковного календаря делятся на две категории:

непереходящие: имеют неизменную дату (например, Рождество Христово);

переходящие: их число меняется каждый год в зависимости от дня празднования Пасхи.

Сердце церковного календаря — Пасха — в 2026 году

Ключевое событие православного года — это Светлое Христово Воскресение. В 2025–2026 церковном году оно приходится на 12 апреля. Следовательно, Пасхальная седмица будет длиться с 13 по 18 апреля.

Двунадесятые и великие праздники в 2025–2026 годах: даты и значение

Это двенадцать важнейших праздников в православном христианстве, которые посвящены ключевым событиям земной жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Они имеют глубокое богословское, историческое и духовное значение для верующих. Эти праздники отражают центральные догматы христианства, такие как Воплощение Бога (Рождество Христово), Искупление (Крестовоздвижение) и Спасение (Воскресение Христово, хотя Пасха не входит в число двунадесятых).

Вот перечень двунадесятых праздников начиная с Новолетия, 14 сентября 2025 года:

Успение Богородицы — 28 августа;

Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября;

Воздвижение Креста Господня — 27 сентября;

Введение во храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря.

В 2026 году:

Рождество Христово — 7 января;

Крещение Господне — 19 января;

Сретение Господне — 15 февраля;

Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля;

Вход Господень в Иерусалим — 5 апреля (переходящий);

Вознесение Господне — 21 мая (переходящий);

День Святой Троицы — 31 мая (переходящий);

Преображение Господне — 19 августа.

Следующими по важности в календаре церковных праздников являются так называемые великие праздники. В 2026 году это:

Обрезание Господне — 14 января;

День Святого Духа, или Духов день, — 1 июня (переходящий);

Рождество Иоанна Предтечи — 7 июля;

День Петра и Павла — 12 июля;

Усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 сентября;

Покров Пресвятой Богородицы — 14 октября.

Церковный календарь постов в России

Пост — это не диета, а путь к внутреннему очищению через молитву и воздержание. В 2025–2026 церковном году четыре продолжительных периода воздержания:

Рождественский пост — продлится 40 дней, с 28 ноября 2025 года по 6 января 2026 года;

Великий пост (самый строгий и значимый) — с 23 февраля по 11 апреля;

Петров пост — начнется 8 июня и завершится 11 июля, в канун дня апостолов Петра и Павла;

Успенский пост — короткий, но строгий, с 14 по 27 августа.

Однодневные посты в 2025–2026 году

Однодневных постов в календаре православных праздников всего три:

Воздвижение Креста Господня (27 сентября) — в воспоминание крестных страданий Спасителя;

Крещенский сочельник, или Навечерие Богоявления (18 января) — день накануне Богоявления;

Усекновение главы Иоанна Предтечи (11 сентября) — день траура и строгого поста.

Сплошные седмицы в 2025–2026 году

В православном уставе есть особые «сплошные» седмицы, когда пост в среду и пятницу отменяется. В 2026 году их пять:

Святки (после Рождества) — с 8 по 17 января;

Неделя о мытаре и фарисее (подготовка к Великому посту) — с 2 по 7 февраля;

Масленица (Сырная седмица) — с 16 февраля по 21 марта (исключается мясо);

Светлая седмица (после Пасхи) — с 13 по 18 апреля;

Троицкая седмица (после Дня Святой Троицы) — с 1 по 6 июня.

Родительские субботы и дни поминовения усопших

Нельзя обделить вниманием дни поминовения усопших. Это дни, в которые православные христиане поминают умерших (как близких, так и всех христиан в целом), приводят в порядок могилы членов семьи, устраивают поминальные трапезы. В частности, в перечень дней поминовения входят три субботы Великого поста. Всего в 2025/2026 церковном году 10 поминальных дней:

поминовение всех православных христиан, принявших муки за веру, — 30 октября;

Димитриевская родительская суббота —7 ноября;

поминовение пострадавших в годину гонений за веру Христову — 8 февраля;

Вселенская родительская (мясопустная) суббота — 14 февраля;

суббота второй седмицы Великого поста — 7 марта;

суббота третьей седмицы Великого поста — 14 марта;

суббота четвертой седмицы Великого поста — 21 марта;

Радоница — 21 апреля;

Поминовение усопших воинов — 9 мая;

Троицкая суббота — 30 мая.

Это наиболее значимые даты православного церковного календаря. В перечень торжеств также входят дни памяти святых и именины.

