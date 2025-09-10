Усекновение главы Иоанна Предтечи: смысл и история праздника

Одиннадцатое сентября в православном календаре отмечено особым событием. Это день памяти насильственной смерти пророка и Предтечи Господня Иоанна. Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи лишен привычной для церковных торжеств радости. Это день строгого поста, глубокой печали и молитвенного размышления о цене правды Божией в мире. В этот день Церковь призывает верующих не к праздничной трапезе, а к сосредоточенности и воздержанию, дабы почтить память великого подвижника и задуматься о вечных вопросах жизни и смерти, правды и компромисса.

Евангельская история о мученичестве Иоанна Крестителя

История мученической кончины Иоанна Крестителя изложена в Евангелиях от Матфея и Марка. Это не просто рассказ о давнем злодеянии, а глубокая драма, в которой переплелись страсти и пороки, приведшие к гибели праведника. После Крещения Господня Иоанн продолжал свое служение, обличая беззакония, в том числе и сильных мира сего. Царь Ирод Антипа, сын царя Ирода Великого, отнял у своего брата Филиппа жену, Иродиаду, и вступил с ней в незаконный брак, нарушив иудейские законы. Иоанн Креститель, не страшась гнева правителя, открыто и прямо обличал его, говоря: «Не должно тебе иметь жену брата твоего».

Эти слова возбудили лютую ненависть в Иродиаде, которая жаждала смерти пророка. Однако Ирод, хотя и заключил Иоанна в темницу, казнить его боялся. Царь знал, что народ почитает старца за великого праведника и пророка, и сам он, в глубине души, питал к нему необъяснимый трепет и любопытство, слушаясь его советов. Но порочная связь с Иродиадой держала его в своих сетях. Судьбу пророка решил пир, устроенный Иродом по случаю дня своего рождения. На празднике дочь Иродиады, Саломея, танцевала для царя и гостей, чем несказанно угодила Ироду. В порыве восторга, под влиянием вина и похвалы окружающих он поклялся дать ей все, чего бы она ни попросила, даже до половины своего царства.

Девица, наученная матерью, вышла и сказала: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Эта просьба опечалила царя, но он не посмел отказать из-за данной при всех клятвы и боязни показаться слабым перед гостями. Царь послал оруженосца в темницу, тот отсек голову Иоанну и принес ее на блюде. Саломея отдала страшный трофей своей матери. Ученики Иоанна, узнав о случившемся, пришли, взяли тело своего учителя и погребли его. В этой истории нет случайных персонажей. Иродиада олицетворяет собой лютую, мстительную злобу, не терпящую обличения. Саломея — образ юности, обольщенной и развращенной старшими, готовой на все ради сиюминутной прихоти. Ирод предстает как человек слабый, малодушный, для которого мнение окружающих и данное им легкомысленное слово оказались важнее жизни невинного человека и голоса собственной совести.

О чем молятся и чего нельзя делать 11 сентября Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Почему в этот день соблюдается строгий пост?

Усекновение главы Иоанна Предтечи — это единственный из великих церковных праздников, когда, помимо молитвенного воспоминания, уставом предписывается соблюдение строгого поста. Даже в Рождество и Пасху пост отменяется, но не в этот день. Почему же Церковь установила такое правило? Причина кроется в глубоком символическом и нравственном смысле произошедшего. Пост в этот день — это не просто дань скорби о мученической кончине праведника. Это акт солидарности с ним, выражение нашего соучастия в его страдании. Иоанн Креститель всю свою жизнь был образцом аскезы и воздержания. Он жил в пустыне, питался акридами и диким медом, носил одежду из верблюжьего волоса. Его смерть была связана с невоздержанием, но чужим — с пиром, винопитием и утонченной чувственностью танца.

Отказываясь от скоромной пищи — мяса, молочных продуктов, рыбы и даже растительного масла (согласно строгому уставу), — верующие совершают нечто противоположное тому, что происходило на пиру у Ирода. Они добровольно отрекаются от удовольствий плоти, чтобы духовно противостоять той атмосфере разгула и сластолюбия, которая привела к убийству. Это пост против пьянства, чревоугодия и распущенности. Вкушая лишь самую простую, постную пищу, христианин упражняет свою волю, учится управлять своими желаниями и напоминает самому себе о том, что духовное должно главенствовать над телесным.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: смысл и история праздника Фото: Shutterstock/FOTODOM

Молитвенное обращение к Иоанну Крестителю в день его памяти имеет особую силу. К нему, как к великому заступнику перед Богом, верующие возносят прошения о самых разных нуждах. Прежде всего, ему молятся о даровании духа покаяния и сокрушения во грехах. Ведь именно к покаянию призывал он народ у реки Иордан. Ему молятся о вразумлении заблудших и отпавших от веры, о помощи в искушениях и об укреплении в вере. Как аскету и подвижнику: о даровании силы воли для борьбы со страстями, особенно с чревоугодием и пьянством. Также Иоанн Креститель считается небесным покровителем тех, чья работа связана с голосом и словом: проповедников, певцов, дикторов, учителей. Ему молятся о помощи в учебе и о просвещении ума. Существует и традиция молиться святому Иоанну и от головной боли, что символично связано с образом его усекновенной главы.

Евангельская история о мученичестве Иоанна Крестителя Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

А еще в этот день:

Нельзя ссориться, сквернословить и проявлять гнев. Иоанн Креститель был обезглавлен из-за злобы и мстительности Иродиады. Поэтому в этот день особенно важно хранить мир в душе, избегать любых конфликтов, ссор и проявлений гнева. Необходимо прощать обидчиков и стараться сохранять доброе расположение духа.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Хотя прямого запрета на работу в церковных правилах нет, традиционно в этот день стараются избегать любой деятельности, особенно связанной с земледелием или домашним хозяйством. Это день молитвы и сосредоточения, а не физического труда. Однако если работа необходима (например, по долгу службы), это не считается грехом, но лучше посвятить свободное время молитве и посещению храма.

Нельзя венчаться и играть свадьбы. 11 сентября не совершается таинство брака. Это день скорби и памяти о мученике, поэтому все праздничные и радостные события, включая свадьбы, следует перенести на другой день.

Сложился также ряд народных традиций, которые Церковь не предписывает, но и не запрещает, относя к благочестивым обычаям:

Не стоит резать круглые предметы. Существует поверье, что в этот день нельзя использовать нож для разрезания чего-либо круглого (например, капусты, арбуза, яблока), что символически напоминает блюдо, на котором принесли голову Иоанна.

Нельзя подавать на стол пищу на блюдах.

Не рекомендуется есть пищу круглой формы (например, картофель, лук, яблоки).

Не рекомендуется в этот день заниматься работой, связанной с режущими предметами: ножами, топорами, лопатами. Нельзя резать хлеб, а лучше ломать его руками. Этот запрет также носит символический характер, напоминая о том, как было совершено само злодеяние.

Нельзя ссориться, ругаться, сквернословить и допускать любые проявления злобы и гнева.

Усекновение главы Иоанна Предтечи — это день, когда христианин должен задуматься: на чьей он стороне — Ирода, потворствующего злу, или на стороне Иоанна, бесстрашно свидетельствующего об истине, даже ценою своей жизни.