10 сентября 2025 в 06:13

Усекновение главы Иоанна Предтечи: смысл и история праздника

Икона Предтечи Господня Иоанна Икона Предтечи Господня Иоанна Фото: Михаил Метцель/ТАСС/ТАСС

Одиннадцатое сентября в православном календаре отмечено особым событием. Это день памяти насильственной смерти пророка и Предтечи Господня Иоанна. Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи лишен привычной для церковных торжеств радости. Это день строгого поста, глубокой печали и молитвенного размышления о цене правды Божией в мире. В этот день Церковь призывает верующих не к праздничной трапезе, а к сосредоточенности и воздержанию, дабы почтить память великого подвижника и задуматься о вечных вопросах жизни и смерти, правды и компромисса.

Евангельская история о мученичестве Иоанна Крестителя

История мученической кончины Иоанна Крестителя изложена в Евангелиях от Матфея и Марка. Это не просто рассказ о давнем злодеянии, а глубокая драма, в которой переплелись страсти и пороки, приведшие к гибели праведника. После Крещения Господня Иоанн продолжал свое служение, обличая беззакония, в том числе и сильных мира сего. Царь Ирод Антипа, сын царя Ирода Великого, отнял у своего брата Филиппа жену, Иродиаду, и вступил с ней в незаконный брак, нарушив иудейские законы. Иоанн Креститель, не страшась гнева правителя, открыто и прямо обличал его, говоря: «Не должно тебе иметь жену брата твоего».

Эти слова возбудили лютую ненависть в Иродиаде, которая жаждала смерти пророка. Однако Ирод, хотя и заключил Иоанна в темницу, казнить его боялся. Царь знал, что народ почитает старца за великого праведника и пророка, и сам он, в глубине души, питал к нему необъяснимый трепет и любопытство, слушаясь его советов. Но порочная связь с Иродиадой держала его в своих сетях. Судьбу пророка решил пир, устроенный Иродом по случаю дня своего рождения. На празднике дочь Иродиады, Саломея, танцевала для царя и гостей, чем несказанно угодила Ироду. В порыве восторга, под влиянием вина и похвалы окружающих он поклялся дать ей все, чего бы она ни попросила, даже до половины своего царства.

Девица, наученная матерью, вышла и сказала: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Эта просьба опечалила царя, но он не посмел отказать из-за данной при всех клятвы и боязни показаться слабым перед гостями. Царь послал оруженосца в темницу, тот отсек голову Иоанну и принес ее на блюде. Саломея отдала страшный трофей своей матери. Ученики Иоанна, узнав о случившемся, пришли, взяли тело своего учителя и погребли его. В этой истории нет случайных персонажей. Иродиада олицетворяет собой лютую, мстительную злобу, не терпящую обличения. Саломея — образ юности, обольщенной и развращенной старшими, готовой на все ради сиюминутной прихоти. Ирод предстает как человек слабый, малодушный, для которого мнение окружающих и данное им легкомысленное слово оказались важнее жизни невинного человека и голоса собственной совести.

О чем молятся и чего нельзя делать 11 сентября О чем молятся и чего нельзя делать 11 сентября Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Почему в этот день соблюдается строгий пост?

Усекновение главы Иоанна Предтечи — это единственный из великих церковных праздников, когда, помимо молитвенного воспоминания, уставом предписывается соблюдение строгого поста. Даже в Рождество и Пасху пост отменяется, но не в этот день. Почему же Церковь установила такое правило? Причина кроется в глубоком символическом и нравственном смысле произошедшего. Пост в этот день — это не просто дань скорби о мученической кончине праведника. Это акт солидарности с ним, выражение нашего соучастия в его страдании. Иоанн Креститель всю свою жизнь был образцом аскезы и воздержания. Он жил в пустыне, питался акридами и диким медом, носил одежду из верблюжьего волоса. Его смерть была связана с невоздержанием, но чужим — с пиром, винопитием и утонченной чувственностью танца.

Отказываясь от скоромной пищи — мяса, молочных продуктов, рыбы и даже растительного масла (согласно строгому уставу), — верующие совершают нечто противоположное тому, что происходило на пиру у Ирода. Они добровольно отрекаются от удовольствий плоти, чтобы духовно противостоять той атмосфере разгула и сластолюбия, которая привела к убийству. Это пост против пьянства, чревоугодия и распущенности. Вкушая лишь самую простую, постную пищу, христианин упражняет свою волю, учится управлять своими желаниями и напоминает самому себе о том, что духовное должно главенствовать над телесным.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: смысл и история праздника Усекновение главы Иоанна Предтечи: смысл и история праздника Фото: Shutterstock/FOTODOM

О чем молятся и чего нельзя делать 11 сентября

Молитвенное обращение к Иоанну Крестителю в день его памяти имеет особую силу. К нему, как к великому заступнику перед Богом, верующие возносят прошения о самых разных нуждах. Прежде всего, ему молятся о даровании духа покаяния и сокрушения во грехах. Ведь именно к покаянию призывал он народ у реки Иордан. Ему молятся о вразумлении заблудших и отпавших от веры, о помощи в искушениях и об укреплении в вере. Как аскету и подвижнику: о даровании силы воли для борьбы со страстями, особенно с чревоугодием и пьянством. Также Иоанн Креститель считается небесным покровителем тех, чья работа связана с голосом и словом: проповедников, певцов, дикторов, учителей. Ему молятся о помощи в учебе и о просвещении ума. Существует и традиция молиться святому Иоанну и от головной боли, что символично связано с образом его усекновенной главы.

Евангельская история о мученичестве Иоанна Крестителя Евангельская история о мученичестве Иоанна Крестителя Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

А еще в этот день:

Нельзя ссориться, сквернословить и проявлять гнев. Иоанн Креститель был обезглавлен из-за злобы и мстительности Иродиады. Поэтому в этот день особенно важно хранить мир в душе, избегать любых конфликтов, ссор и проявлений гнева. Необходимо прощать обидчиков и стараться сохранять доброе расположение духа.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Хотя прямого запрета на работу в церковных правилах нет, традиционно в этот день стараются избегать любой деятельности, особенно связанной с земледелием или домашним хозяйством. Это день молитвы и сосредоточения, а не физического труда. Однако если работа необходима (например, по долгу службы), это не считается грехом, но лучше посвятить свободное время молитве и посещению храма.

Нельзя венчаться и играть свадьбы. 11 сентября не совершается таинство брака. Это день скорби и памяти о мученике, поэтому все праздничные и радостные события, включая свадьбы, следует перенести на другой день.

Сложился также ряд народных традиций, которые Церковь не предписывает, но и не запрещает, относя к благочестивым обычаям:

  • Не стоит резать круглые предметы. Существует поверье, что в этот день нельзя использовать нож для разрезания чего-либо круглого (например, капусты, арбуза, яблока), что символически напоминает блюдо, на котором принесли голову Иоанна.

  • Нельзя подавать на стол пищу на блюдах.

  • Не рекомендуется есть пищу круглой формы (например, картофель, лук, яблоки).

  • Не рекомендуется в этот день заниматься работой, связанной с режущими предметами: ножами, топорами, лопатами. Нельзя резать хлеб, а лучше ломать его руками. Этот запрет также носит символический характер, напоминая о том, как было совершено само злодеяние.

  • Нельзя ссориться, ругаться, сквернословить и допускать любые проявления злобы и гнева.

Усекновение главы Иоанна Предтечи — это день, когда христианин должен задуматься: на чьей он стороне — Ирода, потворствующего злу, или на стороне Иоанна, бесстрашно свидетельствующего об истине, даже ценою своей жизни.

