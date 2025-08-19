В РПЦ развеяли суеверие об одном церковном празднике Иеромонах Макарий: яблоки можно есть и до праздника Преображения

Запрет на употребление яблок до Преображения Господня— суеверие, заявил LIFE.ru священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии русской православной церкви, иеромонах Макарий. По его словам, такие поверья мешают понять истинный смысл праздника и отвлекают от духовной сути.

Однако вокруг этого много суеверий. Мол, нельзя есть яблоки до определенного времени или до праздника Преображения. Такие поверья мешают понять истинный смысл праздника и отвлекают от духовной сути, — делится священник.

У православных россиян 19 августа традиционно отмечался Яблочный Спас. Такое название в народе получил праздник Преображения Господня. Дата празднования приходится на середину Успенского поста, а сам Яблочный Спас является одним из двунадесятых праздников — двенадцати важнейших дат в православном церковном календаре.

