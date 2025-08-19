Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 11:49

В РПЦ развеяли суеверие об одном церковном празднике

Иеромонах Макарий: яблоки можно есть и до праздника Преображения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Запрет на употребление яблок до Преображения Господня— суеверие, заявил LIFE.ru священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии русской православной церкви, иеромонах Макарий. По его словам, такие поверья мешают понять истинный смысл праздника и отвлекают от духовной сути.

Однако вокруг этого много суеверий. Мол, нельзя есть яблоки до определенного времени или до праздника Преображения. Такие поверья мешают понять истинный смысл праздника и отвлекают от духовной сути, — делится священник.

У православных россиян 19 августа традиционно отмечался Яблочный Спас. Такое название в народе получил праздник Преображения Господня. Дата празднования приходится на середину Успенского поста, а сам Яблочный Спас является одним из двунадесятых праздников — двенадцати важнейших дат в православном церковном календаре.

Ранее иеромонах Димитрий Першин выразил мнение, что запрет сатанизма как международного движения на уровне закона не принесет никакой пользы. Он также не исключил, что это может вызвать противоположный эффект. По мнению священнослужителя, нужно не запрещать что-то, а всячески просвещать людей.

