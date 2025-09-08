Сретение Владимирской иконы Божией Матери: история и значение

В многовековой истории русского православия существует небольшое количество образов, чье значение для духовного становления и государственного самосознания нации сложно переоценить. Среди них Владимирская икона Божией Матери занимает особое, исключительное место. Ее история неразрывно переплетена с судьбой России, а праздник Сретения, отмечаемый 8 сентября, хранит память об одном из самых поразительных чудес, явленных по молитвам народа перед этим святым образом. Это день благодарственного воспоминания о заступничестве Небесной Владычицы, спасшей Русь от неминуемого разорения и гибели.

Чудесное спасение Руси: история обретения иконы

Летописный рассказ о событиях 1395 года представляет собой не просто историческую хронику, а глубоко назидательное повествование о вере и надежде. Осенью того года над русскими землями сгустились тучи самой реальной угрозы. Грозный завоеватель Тамерлан, уже покоривший множество народов и государств, подошел к рязанским пределам, взял город Елец и двинулся по направлению к Москве. Его войско, испытанное в бесчисленных битвах, многократно превосходило силы великого князя Василия Димитриевича, который вывел дружины к берегам Оки в тщетной надежде преградить путь врагу. Казалось, участь столицы и всей Северо-Восточной Руси была предрешена, а участь — печальной и кровавой.

В этот критический час, когда человеческие силы были исчерпаны, единственным прибежищем оставалась вера. Понимая это, великий князь и святитель Киприан, митрополит Московский, обратились к последнему средству — всенародной молитве и заступничеству Пресвятой Богородицы. Во Владимир, где в Успенском соборе пребывала величайшая святыня, была направлена делегация духовенства. После соборной службы в праздник Успения чудотворный образ был торжественно извлечен из храма, и началось долгое, сопровождаемое непрестанным молением шествие к Москве. Бесчисленные толпы людей стояли по обеим сторонам дороги, на коленях взывая к Заступнице: «Матерь Божия, спаси землю Русскую!» Эта сцена, полная глубокого трагизма и одновременно пламенной надежды, навсегда осталась в народной памяти.

Священнослужитель у Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление» (1521 г.) Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В тот самый день, 8 сентября по новому стилю, когда москвичи с трепетом и слезами встречали икону на Кучковом поле, произошло необъяснимое с точки зрения военной стратегии событие. Тамерлан, дремавший в своем шатре, внезапно пробудился от жуткого видения. Ему привиделась высокая гора, с которой спускались святители с золотыми жезлами, а над ними в ослепительном, лучезарном сиянии предстала Величественная Жена. Она властно повелела ему оставить пределы Руси. В ужасе правитель потребовал у своих советников разъяснений, и мудрецы поведали ему, что сияющая Жена есть Матерь Божия, могущественная покровительница христиан. Объятый суеверным страхом, Тамерлан отдал приказ своим полкам немедленно поворачивать вспять. Москва, а с ней и вся Русь, были чудесным образом спасены. В благодарность за это заступничество на месте встречи, или Сретения иконы Матери Владимирской, был основан Сретенский монастырь, а сам день 8 сентября стал общерусским церковным праздником, днем памяти иконы Владимирской Божией Матери.

О чем молятся и в чем помогает Владимирская икона?

Владимирская икона Пресвятой Богородицы на протяжении многих столетий почитается верующими как одна из самых сильных и действенных заступниц. К ней традиционно обращаются в моменты тяжелейших испытаний, когда решается судьба не только отдельного человека, но и целого народа. Исторически сложилось так, что этому образу молятся о защите страны от внешних врагов и захватчиков, о сохранении мира и единства государственных границ. Молитва перед этой иконой способна усмирить вражду, укрепить дух правителей и военачальников, принимающих судьбоносные решения, даровать им мудрость и духовную рассудительность.

Кроме того, Владимирская Божия Матерь является скорой помощницей в разрешении глубоких внутренних конфликтов, мучительных сомнений и душевных терзаний. К ней прибегают, прося укрепить веру, даровать душевный покой и избавить от уныния. Многие верующие свидетельствуют о полученной помощи в исцелении от физических недугов, особенно связанных с болезнями сердца и глаз. Икона считается покровительницей семейного очага, поэтому перед ней молятся о даровании крепкой и благочестивой семьи, о восстановлении мира и согласия между супругами, о воспитании детей в православной вере и благочестии. Главное, с чем человек приходит к этому образу, — это искренняя вера и открытое сердце, готовое принять волю Божию.

Прихожане церкви Сретенского мужского монастыря у иконы Владимирской Божией Матери Фото: Юрий Кавер/РИА Новости

Традиции и молитвы на праздник 8 сентября

Празднование дня Сретения Владимирской иконы Божией Матери отличается особой торжественностью. Поскольку это событие неразрывно связано с избавлением от смертельной опасности, в храмах совершаются благодарственные молебны, звучат песнопения, прославляющие заступничество Пресвятой Богородицы. Верующие стремятся в этот день обязательно присутствовать на богослужении, чтобы совместно, всей церковной общиной, вознести благодарность Небесной Царице за Ее многократное покровительство над нашей землей. Актуальную информацию о времени проведения служб на день Владимирской иконы 2025 года следует уточнять в конкретных храмах.

После литургии во многих храмах совершаются крестные ходы, символически повторяющие то историческое шествие, которое спасло Москву в 1395 году. В домашней молитве в день Владимирской иконы читают акафист Божией Матери в честь Ее, а также специальные молитвы, составленные в память о чудесном избавлении от Тамерлана. Для православного человека этот день не просто историческая дата, а живое напоминание о том, что даже в самой безысходной ситуации необходимо уповать на Господа и заступничество Его Пречистой Матери. Это день укрепления веры, надежды и особой благодарности за бесчисленные милости, явленные русскому народу на протяжении его сложной и великой истории. Особое значение имеет Сретение Богородицы Владимирской как событие, в котором народ встретил свою Заступницу, а Она явила милость и спасение.