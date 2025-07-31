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31 июля 2025 в 20:00

Псково-Печерский монастырь: духовная крепость России

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Расположенный в 50 км от Пскова Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь — уникальное явление в русской духовной жизни. Это единственная обитель на территории России, которая ни разу не закрывалась за все свои более чем 550 лет существования.

История монастыря: от основания до наших дней

История монастыря началась в далеком 1473 году, когда священник Иона освятил подземную церковь Успения Пресвятой Богородицы. Легенда гласит, что сами пещеры, называемые «Богом зданными», были обнаружены местным крестьянином Иваном Дементьевым еще в XIV веке, а первые отшельники селились здесь и ранее. Священник Иона и его супруга Мария (ставшая инокиней Вассой) стали первыми насельниками новой обители. Мощи Вассы и сейчас покоятся в пещерах, а ее гробница чудесным образом уцелела во время вражеских набегов.

Настоящий расцвет Псково-Печерского Успенского монастыря связан с именем игумена Корнилия, возглавлявшего обитель с 1529 по 1570 год. Именно при нем монастырь обрел свой неповторимый архитектурный облик и стал мощной крепостью. Были возведены каменные стены протяженностью 800 метров и высотой до 10 метров с девятью башнями, построены Благовещенская церковь, Никольский надвратный храм (1565) и знаменитая звонница. Монастырь превратился в ключевой форпост на западных рубежах Русского государства.

Трагическая страница истории Псково-Печерского монастыря — гибель игумена Корнилия от руки Ивана Грозного в 1570 году. Память об этом событии хранит название дороги — «Кровавый путь» — от Святых ворот до Успенского собора, где, по преданию, царь нес тело убиенного игумена.

Обитель неоднократно демонстрировала свою неприступность. В 1581 году всего 200 стрельцов и монахи отбили яростные атаки польских войск даже после того, как врагам удалось сделать брешь в стене. В Смутное время монастырский гарнизон успешно отразил штурмы войск Яна Ходкевича (1611), шведов и французских наемников (1615). Выстояла обитель и в XVIII веке против шведов Карла XII (1703).

Ян Ходкевич Ян Ходкевич Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

XX век стал для монастыря временем испытаний и чудесного сохранения. В 1920–1945 годах Псково-Печерский монастырь избежал разорения и закрытия. В годы Великой Отечественной войны Печоры были оккупированы немцами, но монастырская жизнь не прекращалась. Настоятель Павел (Горшков) тайно сотрудничал с партизанами. Послевоенное возрождение монастыря связано с именем архимандрита Алипия (Воронов). Фронтовик, награжденный орденом Красной Звезды, он буквально из руин восстановил монастырские стены и добился возвращения из Германии церковных ценностей, вывезенных фашистами. С 1950-х годов монастырь стал центром духовного старчества. Здесь жили старец Симеон (Желнин) и архимандрит Иоанн (Крестьянкин), чьи останки ныне покоятся в подземном храме. С 2024 года по настоящее время игуменом монастыря назначен митрополит Матфей (Копылов).

Главные святыни и чудотворные иконы

Сердцем монастыря является древний Успенский пещерный собор, построенный в конце XV века. Этот уникальный храм частично вырублен в скале и хранит образ Божией Матери «Успение» Псково-Печерская, написанный в начале XVI века. Именно перед этой иконой молились защитники обители во время осады войсками Стефана Батория. Здесь же, в специальной нише, покоятся мощи преподобномученика Корнилия.

Архитектура собора с его позолоченными главами напоминает стиль Киево-Печерской лавры. Здесь же находятся особо чтимые «Троеручица» и «Семистрельная».

Никольский надвратный храм, расположенный в башне, знаменит своим образом святителя Николая, держащего меч и изображенного на фоне храма. На втором этаже этой башни находится церковь, названная в честь преподобномученика Корнилия в 1986 году. Особое благоговение у посетителей вызывают пещеры Псково-Печерского монастыря. Этот уникальный подземный некрополь, протяженность галерей которого превышает 200 метров, является местом упокоения многих поколений насельников и благочестивых мирян. В пещерах, которые находятся рядом с монастырем, покоятся останки первых основателей и подвижников — Марка, Ионы, Вассы, Лазаря. В пещерах, расположенных дальше, есть семь подземных «улиц», они ведут к храму Воскресения Христова, освященному в 1940 году. Здесь погребены знаменитые старцы прошлого столетия, в том числе и архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Посещение пещер возможно только в составе экскурсионной группы со вторника по воскресенье.

Псково-Печерский Успенский монастырь Псково-Печерский Успенский монастырь Фото: Victor Lisitsin/Global Look Press

Не иссякает поток верующих и к святому источнику преподобного Корнилия, расположенному в обители.

Как добраться и что нужно знать паломникам

До Псково-Печерского монастыря проще всего добраться через Псков. Расстояние составляет 50 км. Здесь регулярно курсирует автобус, который отправляется от городского автовокзала. Путь займет примерно полтора часа. От остановки в Печорах до монастыря всего 10 минут пешком. Также можно воспользоваться такси.

Из Северной столицы (340 км) можно добраться на электропоезде «Ласточка» с Балтийского вокзала до станции Печоры-Псковские. Важно уточнять расписание, так как поезд ходит не ежедневно. От станции до монастыря можно доехать на такси; или на местных автобусах — до площади Победы. Из Москвы удобнее всего долететь самолетом до Международного аэропорта Псков имени княгини Ольги, потом — на общественном транспорте. Возможен и вариант с поездом, отправляющимся с Ленинградского вокзала до Пскова (время в пути — около 12 часов), далее автобус.

Монастырь открыт для паломников ежедневно с начала утренней службы (примерно 06:30–07:00) и до окончания вечерней службы (около 20:00). При посещении необходимо соблюдать строгий дресс-код: женщинам следует надеть юбку ниже колен и головной убор (платок), мужчинам — брюки (шорты и майки недопустимы).

Для более глубокого знакомства с обителью рекомендуется заказать экскурсию через паломническую службу монастыря. Экскурсии, длящиеся от 2 до 3 часов, обычно включают посещение ризницы, пещер и основных храмов. Фотосъемка внутри пещер и во время богослужений строго запрещена. Однако сделать фото Псково-Печерского монастыря, запечатлев его величественную архитектуру и виды снаружи, разрешается на всей территории. Для паломников, желающих задержаться подольше, есть возможность остановиться в гостиницах при самом монастыре или в паломническом центре (расположен в 2 км). Номера предлагаются от бюджетных вариантов до более комфортабельных. Бронировать места рекомендуется заранее.

Прихожане на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Прихожане на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Не пропустите вечернюю службу (начало обычно в 18:00) — пение братского хора под сводами древних храмов создает неповторимую, проникновенную молитвенную атмосферу. Не забудьте набрать воды из святого источника преподобного Корнилия — рядом с ним обычно есть емкости. Обязательно поклонитесь мощам преподобного Симеона в Сретенском храме — у его раки часто читают акафисты.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь — гораздо больше, чем просто исторический памятник или красивое место для фото. Это живой символ несокрушимой стойкости православия.

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Оксана Головина
О. Головина
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