Настоятель монастыря раскрыл, есть ли у животных душа Настоятель монастыря Филарет заявил, что у животных нет бессмертной души

Отец Филарет, настоятель Староладожского Никольского монастыря, где живет знаменитый «самый православный кот России» Урсик, в беседе с LIFE.ru заявил, что, по христианскому учению, бессмертная душа есть только у человека. Однако, по его словам, молиться за животных можно.

Они [животные] чувствуют хорошее отношение и любовь. Вот это, наверное, самое важное, что нужно отметить. Поэтому мы говорим так: да, в вечную жизнь, наверное, они не пойдут, хотя многого мы не знаем, — объяснил священник.

Отец Филарет отметил, что в православии нет специальных святых покровителей домашних животных. Однако молитва за них не является грехом, а наоборот, проявлением любви.

Ранее отец Филарет рассказал, что рыжий кот по кличке Урсик, который стал известен в Сети как «самый православный кот в России», сам пришел жить в Староладожский Никольский мужской монастырь в Ленинградской области. По словам священника, животному около года.