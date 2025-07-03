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03 июля 2025 в 16:58

Настоятель монастыря раскрыл, есть ли у животных душа

Настоятель монастыря Филарет заявил, что у животных нет бессмертной души

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Отец Филарет, настоятель Староладожского Никольского монастыря, где живет знаменитый «самый православный кот России» Урсик, в беседе с LIFE.ru заявил, что, по христианскому учению, бессмертная душа есть только у человека. Однако, по его словам, молиться за животных можно.

Они [животные] чувствуют хорошее отношение и любовь. Вот это, наверное, самое важное, что нужно отметить. Поэтому мы говорим так: да, в вечную жизнь, наверное, они не пойдут, хотя многого мы не знаем, — объяснил священник.

Отец Филарет отметил, что в православии нет специальных святых покровителей домашних животных. Однако молитва за них не является грехом, а наоборот, проявлением любви.

Ранее отец Филарет рассказал, что рыжий кот по кличке Урсик, который стал известен в Сети как «самый православный кот в России», сам пришел жить в Староладожский Никольский мужской монастырь в Ленинградской области. По словам священника, животному около года.

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