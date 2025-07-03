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03 июля 2025 в 10:03

Стало известно о судьбе «самого православного кота России» из монастыря

Священник Филарет рассказал, что кот Урсик сам пришел в мужской монастырь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рыжий кот по кличке Урсик, который стал известен в Сети как «самый православный в России», сам пришел жить в Староладожский Никольский мужской монастырь в Ленинградской области, рассказал LIFE.ru настоятель отец Филарет. По словам священника, животному около года.

Этот красавец — совершенно молоденький котик. Он пришел к нам сам. Вообще котики, которые у нас в монастыре живут, сами выбирают себе монахов, у кого жить. Что касается Урсика, он просто пришел в монастырь и нашел нашего отца Павла. Сам Урсик его выбрал, так он за ним ходит и без него не может, — рассказал отец Филарет.

Урсик, по словам священника, не привык гулять сам по себе. Этот ласковый и добрый кот тянется к общению с людьми и порой заходит на службу в храм, рассказал Филарет.

Ранее кота Урсика, посетившего церковь, засняли на видео прихожане. В тот момент животное невозмутимо лежало на ковре в храме и слушало молитвы. Кот пробыл у иконостаса все два часа службы. После он отправился вслед за батюшкой.

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