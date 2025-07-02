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02 июля 2025 в 17:58

Благочестивый кот-«христианин» из Ленобласти стал звездой Сети

Кот из церкви в Ленобласти попал на видео и стал звездой Сети

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В одном из храмов Ленинградской области верующие обнаружили кота-«христианина», передает МК.RU. Его сняли на видео: животное невозмутимо лежало на ковре в церкви и слушало молитвы.

Кот пробыл у иконостаса все два часа службы. Он не мешал и не мяукал во время службы, а лишь смиренно лежал. После он отправился вслед за батюшкой.

Также кот-пилот был замечен в зоне специальной военной операции. Российские военные посадили котенка на неактивный гексакоптер и разыграли сцену запуска дрона на видео. При этом один из бойцов имитировал звуки работы двигателя. Ни один котенок, как следует из публикации, не пострадал.

Ранее жительница Тюмени заявила, что выиграла более 20 млн рублей благодаря рыжему котенку по кличке Фарт. Девушка уверена: рыжее животное — это к деньгам, поэтому дала питомцу такое имя. Она случайно нашла несколько котят на улице, одного из которых удалось поймать. В тот же день жительница Тюмени купила два билета по 500 рублей онлайн-лотереи. В итоге победительница заполнила числа наугад и сорвала крупный куш.

Ленинградская область
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молитвы
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