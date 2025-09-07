Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 сентября 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 сентября 2025 года

Для тех, кто ищет ответ на вопрос, какой сегодня день в России, календарь открывает множество значимых и торжественных дат. 8 сентября — это день воинской славы, профессиональных достижений и международной солидарности. Давайте подробно разберем, что отмечают сегодня в России и других уголках планеты.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

8 сентября представляет собой насыщенную мозаику официальных, профессиональных и памятных дат, каждая из которых занимает важное место в календаре. Для тех, кто задается вопросом «Что отмечают сегодня в России?», ответ открывает несколько значимых событий.

День финансиста

В финансовой сфере страны сегодня царит праздничная атмосфера. С 2011 года в России официально отмечается День финансиста. Этот профессиональный праздник учрежден указом президента и посвящен всем работникам финансовых органов, банковской системы, бухгалтерам и экономистам, от труда которых зависит стабильность и экономическое развитие государства.

Международный день солидарности журналистов

Международное сообщество журналистов в этот день демонстрирует свое единство. Международный день солидарности журналистов был учрежден в память о чехословацком журналисте Юлиусе Фучике, казненном фашистами 8 сентября 1943 года. Этот день символизирует верность профессии, принципам правды и чести, а также служит напоминанием о важности защиты свободы слова по всему миру.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Международный день грамотности

Под эгидой ЮНЕСКО во всем мире проходит Международный день грамотности. Его цель — активизировать усилия по ликвидации неграмотности, одной из главных проблем современности. Этот день подчеркивает право каждого человека на получение образования и доступ к знаниям.

День памяти защитников Ленинграда

Одной из самых трагичных и в то же время героических дат для Санкт-Петербурга является День поминовения в память защитников Ленинграда, павших и живых. Он установлен городским законом и посвящен началу блокады Ленинграда (8 сентября 1941 года). В этот день чтят память тех, кто отдал свои жизни, защищая город, и низко кланяются тем, кто выжил в те страшные 900 дней, проявив невероятное мужество и стойкость.

Всемирный день физиотерапии

Всемирное сообщество специалистов, помогающих людям восстановить двигательные функции, отмечает Всемирный день физиотерапии. Этот день направлен на повышение осведомленности о роли физиотерапевтов в системе здравоохранения и важности реабилитации для улучшения качества жизни пациентов.

День Бородинского сражения

День Бородинского сражения по праву занимает особое место в перечне памятных дат. Эта дата, официально утвержденная как День воинской славы России, призвана увековечить память о ключевом событии Отечественной войны 1812 года — масштабной битве, в которой сошлись русские полки под руководством Михаила Илларионовича Кутузова и великая армия французского императора Наполеона Бонапарта.

Сергей Герасимов, Кутузов в Бородинской битве, холст, масло, Бородинский музей-панорама, Москва, Россия Фото: Global Look Press

Исход противостояния у деревни Бородино не выявил явного победителя с военной точки зрения. Однако его историческое и моральное значение невозможно переоценить. Сражение продемонстрировало беспримерную стойкость, мужество и силу духа русских воинов, нанесло серьезный урон самым боеспособным частям противника и стало переломным моментом в ходе войны, предопределившим неминуемое отступление и гибель наполеоновских сил в дальнейшем. Бородино вошло в историю как символ доблести российского войска и его способности противостоять сильнейшему врагу.

Необычные праздники и памятные события

Помимо официальных торжеств, существует множество неформальных поводов для радости. Например, День посиделок на кухне — уютный и душевный праздник, идеально подходящий для осеннего вечера. Он побуждает людей отложить дела, собраться с близкими за чашкой чая на кухне, чтобы пообщаться, поделиться новостями и вспомнить добрые истории.

Еще один необычный праздник — День амперсанда. Он посвящен знаку &, который является графическим сокращением латинского союза et (и). Этот день отмечают дизайнеры, типографы, лингвисты и все любители символов и знаков. Он напоминает о богатстве и об истории письменности.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Православный календарь 8 сентября богат на важные духовные события. Верующие, интересующиеся, какой сегодня церковный праздник, обращают внимание на Сретение Владимирской иконы Божией матери. Этот праздник установлен в память о спасении Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году. Именно в этот день чудотворную икону встретили жители Москвы, и по молитвам перед этим образом войско завоевателя повернуло от города.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Также в этот день чтят память блаженной Марии Дивеевской (Марии Ивановны Фединой), одной из трех дивеевских блаженных, почитаемых в Серафимо-Дивеевском монастыре. Ее жизнь была примером смирения и молитвенного подвига.

Для католиков 8 сентября — это большой праздник Рождества Пресвятой Девы Марии. Он посвящен рождению будущей матери Иисуса Христа, праведных Иоакима и Анны. Этот праздник символизирует начало события спасения человечества.

Православная церковь также вспоминает святых мученика Адриана и мученицы Наталии. Эта супружеская пара жила в начале IV века в Никомидии. Адриан, бывший язычник, уверовал во Христа, видя стойкость христиан перед лицом смерти, и принял мученическую кончину вместе с ними. Его супруга Наталия поддерживала его и остальных мучеников, скончавшись вскоре после гибели мужа на его могиле. Их история — это пример супружеской верности и преданности Богу.

Памятные даты и события: что произошло 8 сентября в разные годы?

8 сентября вписало в исторические хроники множество судьбоносных событий, оказавших влияние на развитие мировых держав и цивилизации в целом. Обращаясь к вопросу, что произошло 8 сентября, мы погружаемся в глубокое прошлое, где каждая дата отмечена великими свершениями.

Ключевым событием отечественной истории, случившимся в этот осенний день, стал разгром русскими войсками монголо-татар в Куликовской битве (1380 год). Триумф рати князя Дмитрия Донского над полчищами Мамая положил начало освобождению Руси от многовекового ордынского владычества и значительно укрепил статус Москвы в роли объединительного центра русских княжеств.

Святой Сергий Радонежский благословляет русского князя Дмитрия, отправляющегося на Куликовскую битву с войсками хана Мамая в 1380 году; рельеф из Донского монастыря в Москве Фото: Yuriy Kaver/Global Look Press

Спустя 15 лет, в 1395 году, совершилось перенесение Владимирской иконы Божией Матери из Владимира в Москву для защиты города от нашествия Тамерлана. С того времени святыня обрела статус одной из важнейших православных реликвий и духовного символа российского государства.

В 1768 году императрица Екатерина II продемонстрировала незаурядную решимость и дальновидность, доверив английскому медику Томасу Димсдейлу организовать в России массовую вакцинацию против оспы. Государыня лично приняла участие в прививочной кампании вместе с наследником Павлом, показав высшему свету пример ответственного отношения к здоровью нации и заложив основы иммунопрофилактики в стране.

Начало XIX века ознаменовалось знаковыми преобразованиями: в 1801 году в Северной столице состоялась закладка Казанского собора, в дальнейшем превратившегося в мемориал русской боевой доблести и хранилище трофейных знамен наполеоновской армии. А в 1802 году император Александр I своим указом образовал Министерство юстиции Российской империи в рамках масштабной реформы государственного управления.

В 1888 году стартовал первый матч Английской футбольной лиги, давший мощный импульс развитию профессионального футбола и заложивший фундамент для становления самого популярного спортивного турнира современности.

Героической страницей в историю Первой мировой войны вошел подвиг русского летчика штабс-капитана Петра Нестерова, совершившего первый в истории воздушный таран и сбившего вражеский аэроплан ценой собственной жизни в 1914 году.

Эпоха грандиозных советских строек была отмечена пуском в 1967 году Братской ГЭС — гигантского сооружения гидроэнергетики, олицетворявшего покорение мощи сибирских рек и индустриальную мощь страны.

Иностранная делегация на экскурсии в машинном зале Братской гидроэлектростанции Фото: РИА Новости

Кто родился и кто умер 8 сентября?

Этот день подарил миру множество выдающихся личностей. Среди родившихся — Наталия Гончарова (Пушкина-Ланская) (1812), русская аристократка, супруга великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, чей образ стал неотъемлемой частью русской культуры. В 1923 году родился аварский поэт, писатель и публицист Расул Гамзатов, чьи проникновенные стихи, такие как «Журавли», стали настоящим народным достоянием. В 1960 году на свет появилась грузинская и российская актриса театра и кино, певица Ия Нинидзе, известная по фильму «Не горюй!» и многим другим картинам.

В списке ушедших из жизни в этот день — чехословацкий журналист, писатель, деятель коммунистического движения Юлиус Фучик (1943), автор бессмертного произведения «Репортаж с петлей на шее». В 1949 году мир потерял немецкого композитора и дирижера Рихарда Штрауса, одного из крупнейших представителей музыкального романтизма. А в 2012 году ушел из жизни советский и российский актер театра и кино Александр Белявский, народный артист России, запомнившийся миллионам зрителей по роли Фокса в культовом телефильме «Место встречи изменить нельзя».

Таким образом, праздники сегодня, 8 сентября, представляют собой уникальный сплав воинской доблести, профессионального мастерства, духовного подвижничества и культурного наследия. Это день, который заставляет задуматься о прошлом, оценить настоящее и с надеждой смотреть в будущее.