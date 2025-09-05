Родителям посоветовали, как научить подростка финансовой грамотности

Подросткам нужно объяснять принципы работы банковских карт, вкладов, кредитов и инвестиций, чтобы привить им финансовую грамотность, посоветовала педагог-психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Юлия Еремина. В беседе с РИАМО специалист подчеркнула, что с возрастом допустимо усложнять темы.

С возрастом темы можно усложнять. Подросткам важно знать, как работает банковская карта, что такое проценты по вкладам, зачем нужны сбережения, как устроены кредиты и даже инвестиции. Некоторые банки предлагают специальные карты для подростков — с контролем родителей. Это отличный способ научить ребенка финансовой ответственности, — пояснила Еремина.

Кроме того, научить обращаться с деньгами можно при помощи подработок. Так, рассказала специалист, подростку можно предложить помогать соседям в выгуле собак или в уходе за цветами. Психолог предупредила, что в такой ситуации потребуется помощь родителей, которые смогут оценить риски и безопасность подработки.

Экономист Ольга Чурилова ранее рассказала, что важно учиться правильно управлять бюджетом и вести финансовый учет. Она посоветовала регулярно следить за своими доходами и расходами.