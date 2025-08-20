Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 16:37

Экономист назвала одно из главных правил финансовой грамотности

Экономист Чурилова призвала вести финансовый учет во избежание нехватки денег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для того чтобы всегда иметь при себе деньги, важно правильно управлять бюджетом и вести финансовый учет, заявила «Радио 1» экономист Ольга Чурилова. Она посоветовала регулярно следить за своими доходами и расходами.

Существует понятие «инфляция образа жизни» — как только у человека поднимается зарплата, он не начинает формировать подушку безопасности, а увеличивает расходы. И именно здесь кроется причина постоянных финансовых дыр, — подчеркнула Чурилова.

Эксперт также порекомендовала настроить автоматические сбережения в мобильном приложении. Для формирования финансовой подушки безопасности также можно использовать кешбэк и налоговые вычеты.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что поврежденные и ветхие купюры можно обменять в банке на новые. По словам юриста, такое право гарантировано гражданам и регулируется указанием Банка России.

деньги
бюджет
экономисты
финансы
