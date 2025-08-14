Юрист рассказал, можно ли обменять надорванные купюры на новые Юрист Хаминский: поврежденные и ветхие купюры можно обменять в банке на новые

Поврежденные и ветхие купюры можно обменять в банке на новые, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По словам юриста, такое право гарантировано гражданам и регулируется указанием Банка России.

По общему правилу ветхие, поврежденные, загрязненные купюры должны изыматься из обращения и заменяться новыми. Указание ЦБ, регулирующее порядок ведения кассовых операций юрлицами, ИП и субъектами малого предпринимательства, прямо запрещает выдачу ветхих купюр из кассы магазина, ресторана или аптеки в качестве сдачи. Такие банкноты предприятия сдают в банк. Граждане, у которых оказались такие купюры, также имеют право обменять их в банке на новые с тем же номиналом, — пояснил Хаминский.

Он уточнил, что купюры с незначительными повреждениями обязаны принимать даже в магазинах. Однако, по его словам, если дефекты существенны, обмен возможен только в банковском учреждении.

Признаки купюр, непригодных для обращения, но подлежащих обмену, изложены в Положении Банка России. Это, в частности, загрязнение поверхности лицевой и оборотной сторон, приводящее к снижению яркости изображения на 6% и более, посторонняя надпись, состоящая из двух и более знаков и другие. Купюры, которые имеют мелкие дефекты, обязаны принять и в магазине. Если банкноты имеют существенные изъяны, которые затрагивают не более 45% площади купюры и влияют на ее внешний вид, то такие купюры в любом случае придется нести в банк, — резюмировал Хаминский.

Ранее в Центробанке сообщили, что кассиры в магазинах больше не будут выдавать в качестве сдачи поврежденные купюры. Регулятор уточнил, что банкноты с серьезными повреждениями должны сдаваться в банк, а не передаваться клиентам. В ЦБ добавили, что монеты с нечитаемыми изображениями не считаются деньгами.