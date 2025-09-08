Яблоки в карамели дома: вкус осенней ярмарки на вашей кухне

Приготовление яблок в карамели в домашних условиях позволяет воссоздать атмосферу осенней ярмарки и любимый с детства вкус. Этот десерт сочетает сочную кислинку яблока и хрустящую сладость золотистой карамели. Несмотря на кажущуюся сложность, процесс достаточно прост и не требует специальных навыков.

6 средних яблок тщательно моют и высушивают, вставляют в каждое деревянную палочку. Для карамели в толстостенной кастрюле растапливают 300 г сахара с 100 мл воды на среднем огне, не перемешивая. Когда смесь приобретет золотистый оттенок, добавляют 50 г сливочного масла и аккуратно размешивают. Снимают с огня и быстро обмакивают каждое яблоко в карамель, вращая для равномерного покрытия. Выкладывают на пергамент, смазанный маслом, дают застыть.

