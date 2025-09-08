Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 09:31

Яблоки в карамели дома: вкус осенней ярмарки на вашей кухне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовление яблок в карамели в домашних условиях позволяет воссоздать атмосферу осенней ярмарки и любимый с детства вкус. Этот десерт сочетает сочную кислинку яблока и хрустящую сладость золотистой карамели. Несмотря на кажущуюся сложность, процесс достаточно прост и не требует специальных навыков.

6 средних яблок тщательно моют и высушивают, вставляют в каждое деревянную палочку. Для карамели в толстостенной кастрюле растапливают 300 г сахара с 100 мл воды на среднем огне, не перемешивая. Когда смесь приобретет золотистый оттенок, добавляют 50 г сливочного масла и аккуратно размешивают. Снимают с огня и быстро обмакивают каждое яблоко в карамель, вращая для равномерного покрытия. Выкладывают на пергамент, смазанный маслом, дают застыть.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

еда
рецепты
десерты
яблоки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитные бури сегодня, 8 сентября: что завтра, апатия, давление, боли
Евросоюз планирует нанести удар по критическим секторам экономики России
Педагог совратила двух своих учеников
Орбан: Ле Пен не дают баллотироваться в президенты по одной причине
В Иерусалиме террорист расстрелял 15 человек
Стало известно, как изменились цены на путешествия по России
В Тюмени скончался известный журналист
Российской школьнице грозит до трех лет за перевод денег мошенников
НАТО пообещало ответ на российско-белорусские учения «Запад-2025»
Мигранта задержали за подготовку теракта
Удары по Украине сегодня, 8 сентября: подробности, атака на Трипольскую ТЭС
Представитель Абрамовича развеял слухи об уголовном преследовании
Стали известны подробности организации онлайн-саммита БРИКС
ВСУ признали превосходство российской армии на фронте
Как научиться плавать самостоятельно: с чего начать и как не бояться воды
Крупное ДТП парализовало движение на трассе в российском регионе
Похитившего дочь после развода петербуржца выдворили из Белоруссии
Под Петербургом подросток расстрелял прохожего за замечание
В Петербурге поймали мать и сына, помогавших воровать деньги у пенсионеров
Жена Алибасова ответила на слухи о резком ухудшении здоровья певца
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.