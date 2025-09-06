Трамп дал комментарий по возможному убийству спецназом США жителей КНДР Трамп заявил, что не знает про инцидент со спецназом США и жителями КНДР

Президент США Дональд Трамп не обладает информацией об инциденте с участием спецназа ВМС США и граждан КНДР в 2019 году, заявил он сам в беседе с журналистами в Белом доме. Политик подчеркнул, что узнал о возможном инциденте лишь из СМИ.

Мне ничего об этом не известно. Я мог бы изучить это, но мне ничего об этом не известно, — указал Трамп.

Речь идет о публикации The New York Times, согласно которой спецназ ВМС США якобы мог участвовать в убействе мирных рыбаков в КНДР во время провальной секретной операции в 2019 году. Издание утверждает, что операция была санкционирована лично Трампом в период его первого президентского срока. Это подтвердили около 20 действующих и бывших американских чиновников.

Ранее сообщалось, что США провели разведывательную спецоперацию в КНДР в 2019 году по приказу Трампа, который тогда руководил страной. Источники утверждают, что спецназ ВМС США пытался установить в КНДР оборудование для перехвата коммуникаций лидера страны Ким Чен Ына в период переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном. Однако при высадке американцы были замечены лодкой, проплывавшей рядом с берегом, и спецназовцы расстреляли всех, кто на ней находился.