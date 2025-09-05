Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 19:49

Раскрыта сверхсекретная спецоперация Трампа в КНДР

NYT: США провели тайную спецоперацию в КНДР в 2019 году по приказу Трампа

США провели разведывательную спецоперацию в КНДР в 2019 году по приказу Дональда Трампа, который тогда руководил страной, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. По их данным, Конгресс не был уведомлен о миссии до ее начала и по завершении.

Операция 2019 года никогда не была публично признана и даже не упоминалась Соединенными Штатами и Северной Кореей. Администрация Трампа не уведомила ключевых членов Конгресса, которые контролируют разведывательные операции, ни до, ни после миссии, тем самым, возможно, нарушив закон, — сказано в публикации.

Источники утверждают, что спецназ ВМС США пытался установить в КНДР оборудование для перехвата коммуникаций лидера страны Ким Чен Ына в период переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном. Однако при высадке американцы были замечены лодкой, проплывавшей рядом с берегом, и спецназовцы расстреляли всех, кто на ней находился.

Ранее Трамп заявил, что в течение одной-двух недель надеется оценить свои отношения с главами России, Китая Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном. Он отметил, что поддерживает хорошие отношения со всеми тремя лидерами и в ближайшее время поймет их реальный уровень.

