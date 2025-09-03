Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 19:26

Трамп высказался о своих отношениях с главами России, Китая и КНДР

Трамп планирует в ближайшее время оценить отношения с главами России, КНР и КНДР

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что в течение одной-двух недель надеется оценить свои отношения с главами России, Китая и КНДР Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном. Он отметил, что поддерживает хорошие отношения со всеми тремя лидерами и в ближайшее время поймет их реальный уровень.

Я поддерживаю с ними всеми очень хорошие отношения. В ближайшую неделю-две мы поймем, насколько они хорошие, — высказался Трамп.

Ранее американский лидер поручил Пентагону подготовить вооруженные силы страны к противодействию России и Китаю, которые за последние годы сблизились, заявил министр обороны США Пит Хегсет. Он объяснил это ослаблением позиций Вашингтона при предыдущей администрации.

Кроме того, Трамп обратился к Си Цзиньпину с напоминанием о помощи США во Второй мировой войне. Он также попросил передать привет российскому президенту и лидеру КНДР, присутствовавшим на военном параде в Пекине.

Путин на пресс-конференции в Китае прокомментировал публикацию Трампа о якобы возможном заговоре Москвы, Пекина и Пхеньяна против США, назвав ее шуткой. Он добавил, что поддерживает с главой Белого дома хорошие отношения и обращается к нему по имени.

Дональд Трамп
Владимир Путин
Си Цзиньпин
Ким Чен Ын
США
Россия
Китай
КНДР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол высказался о грубых словах Мерца в адрес Путина
Путин сделал неожиданное признание о боях на Украине
Окутанный ядовитым дымом Калуш после массированной атаки попал на видео
Политолог объяснил страх Трампа из-за «заговора» России, Китая и КНДР
Харьковчанин с раскладной дубинкой защитил земляка от ТЦК
Продюсер рассказал, как могут наказать Егора Крида
Колонну НАТО «утрамбовали», диаспоры в ужасе, десант в Одессе: что дальше
Звезда «6 кадров» высказался о Галкине и Назарове
Минюст предложил обеспечивать малышей в колониях зубной пастой и шампунем
Трогавший за промежность девочку в «Лондон Молле» поплатился за выходку
«Папины дочки», романы, свадьба с Миногаровой: как живет Александр Горчилин
Американист назвал виновного в «заговоре» РФ, Китая и КНДР против США
Российские кочевницы получили новые права
Путин ответил на обвинения американских СМИ в адрес Уиткоффа
Международный парад парусов прошел в рамках ВЭФ
Трамп пообещал Путину «нечто», если будет недоволен решением по Украине
Трамп раскрыл свои планы, в которых есть Путин
Новые условия семейной ипотеки: кто сохранит на нее право, кто потеряет
Трамп высказался о своих отношениях с главами России, Китая и КНДР
Епископа УПЦ насильно мобилизовали и отправили на украинский полигон
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.