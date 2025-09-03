Трамп высказался о своих отношениях с главами России, Китая и КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что в течение одной-двух недель надеется оценить свои отношения с главами России, Китая и КНДР Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном. Он отметил, что поддерживает хорошие отношения со всеми тремя лидерами и в ближайшее время поймет их реальный уровень.

Я поддерживаю с ними всеми очень хорошие отношения. В ближайшую неделю-две мы поймем, насколько они хорошие, — высказался Трамп.

Ранее американский лидер поручил Пентагону подготовить вооруженные силы страны к противодействию России и Китаю, которые за последние годы сблизились, заявил министр обороны США Пит Хегсет. Он объяснил это ослаблением позиций Вашингтона при предыдущей администрации.

Кроме того, Трамп обратился к Си Цзиньпину с напоминанием о помощи США во Второй мировой войне. Он также попросил передать привет российскому президенту и лидеру КНДР, присутствовавшим на военном параде в Пекине.

Путин на пресс-конференции в Китае прокомментировал публикацию Трампа о якобы возможном заговоре Москвы, Пекина и Пхеньяна против США, назвав ее шуткой. Он добавил, что поддерживает с главой Белого дома хорошие отношения и обращается к нему по имени.