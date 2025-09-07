День города Москвы в 2025 году: дата, программа мероприятий, что известно

В сентябре 2025 года Москва отпразднует свой 878-летний День города. Какие мероприятия запланированы и когда они пройдут для жителей и гостей столицы?

Когда День города в Москве в 2025 году

Согласно постановлению мэра Москвы Сергея Собянина, в 2025 году празднование Дня города в столице состоится во вторые выходные осени — 13 и 14 сентября.

В эти выходные в Москве ожидается теплая и солнечная погода. Температура поднимется до 16–19 градусов.

До середины XIX века празднование Дня города не было распространено. Торжества в городах обычно совпадали с православными праздниками.

Первое празднование Дня города состоялось в 1847 году, когда Москва отмечала свое 700-летие. За год до этого историк Иван Забелин определил, что первое упоминание Москвы в летописях датируется 4 апреля 1147 года. Инициатива проведения праздника исходила от интеллигенции. Николай I одобрил проведение торжеств 1 января 1847 года: в церквях провели праздничные богослужения, улицы и памятники были украшены иллюминацией.

Затем праздник возродили в 1987 году к 840-летию города по инициативе Бориса Ельцина. Торжества прошли 19 сентября. После этого День города в Москве начали отмечать ежегодно в сентябре.

Какие мероприятия запланированы на День города Москвы в 2025-м

В 2025 году празднование Дня города охватит различные районы Москвы. Как сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале, мероприятия будут организованы в историческом центре, парках, культурных и образовательных учреждениях, а также в жилых районах столицы.

До 14 сентября в столице будет проходить фестиваль «Лето в Москве». В его рамках состоится проект «Территория будущего. Москва 2030».

В эти дни можно будет найти развлечения на любой вкус: есть бассейны и зоны отдыха у воды, фитнес-тренировки под открытым небом, квесты, веселые старты, уроки рисования. В Зеленом театре на ВДНХ и в Парке Победы пройдут концерты. На бульварах можно поиграть в петанк. Любители автосимуляторов и настольных игр тоже найдут себе занятие по душе.

В Гостином дворе, Зарядье, Лужниках и других местах форума «Москва 2030» будут организованы выставки, лекции и мастер-классы о новейших технологиях.

Главный концерт по традиции пройдет на Красной площади. Организаторы пока держат в секрете имена исполнителей, но, судя по опыту прошлых лет, зрителей порадуют звезды российской эстрады.

На данный момент нет данных о том, будет ли фейерверк на День города в Москве в 2025 году.

В 2024 году в День города салюта не было. Эта тенденция продолжилась и в праздновании Нового года.

