Что покажут на презентации Apple: как изменятся iPhone, часы, наушники

Во вторник, 9 сентября, компания Apple проведет масштабную презентацию, на которой будут представлены новейшие модели iPhone, претерпевшие значительные обновления. Что изменится в смартфоне, что известно о других новых устройствах, когда начнутся продажи?

Где и во сколько начнется презентация Apple

9 сентября состоится ежегодное мероприятие Apple, посвященное презентации нового поколения iPhone, сообщает официальный сайт компании. Презентация пройдет в штаб-квартире Apple в Купертино (Калифорния), в театре Стива Джобса, и начнется в 10:00 по местному времени (20:00 мск).

В онлайн-режиме премьеру можно будет увидеть на сайте Apple, на YouTube-канале американского техгиганта, в приложении Apple TV, а также в ее соцсетях.

Ожидается, что предзаказ стартует 12 сентября, а продажи начнутся 19 сентября.

Каким будет iPhone 17

На текущий момент нет точных данных о стоимости iPhone 17. Однако, по прогнозам аналитиков, можно ожидать повышения цены. Согласно их оценкам, в лучшем случае цена останется на уровне моделей прошлого года, но, вероятно, вырастет примерно на $50.

Apple представит четыре новые модели: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Среди них наиболее интригующим является iPhone 17 Air. По разным оценкам, его толщина составит от 5,5 до 6,5 мм, что делает его самым тонким устройством в линейке.

В моделях iPhone 17 Pro и Pro Max разработчики планируют вернуться к использованию алюминия, отказавшись от титана. Однако этот материал будет представлен в новом формате: верхняя часть задней панели будет выполнена из металла, а нижняя — из стекла, что обеспечит поддержку беспроводной зарядки. Камерный модуль также претерпит изменения: он станет более крупным и примет форму широкого прямоугольника, а квадратная конфигурация останется в прошлом. Логотип Apple, возможно, будет перемещен ниже и встроен в кольцо MagSafe. В цветовой палитре появятся новые оттенки, такие как медно-оранжевый и глубокий синий.

Базовый iPhone 17 будет оснащен вертикальным двойным модулем камер, как и предыдущая модель. Однако экран станет больше: его диагональ увеличится с 6,1 до 6,3 дюйма, что позволит пользователям наслаждаться более ярким и четким изображением. Кроме того, появятся новые цветовые решения, включая зеленый и фиолетовый оттенки, что добавит устройству большей индивидуальности.

iPhone 17 и iPhone 17 Air будут оснащены новым чипом A18, произведенным по 3-нанометровой технологии. Основное внимание уделено улучшению производительности в рамках функций Apple Intelligence и повышению энергоэффективности, что позволит устройствам работать быстрее и дольше от батареи.

iPhone 17 Pro и Pro Max достанется свежий процессор A19 Pro, созданный по новому техпроцессу TSMC. Это важно для графики и вычислений. В играх появится полноценная трассировка лучей, а при монтаже видео или обработке фото смартфон будет быстрее и лучше справляться с ресурсоемкими операциями.

По слухам, новинки Apple также получат активную систему охлаждения, чтобы закрыть вопросы с перегревом под нагрузкой. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Какие еще устройства представит Apple

На ближайшей презентации Apple представит три новые модели смарт-часов. Apple Watch Ultra 3 получит увеличенный экран, новый процессор, поддержку 5G Redcap и спутниковую связь для экстренных ситуаций. Apple Watch 11 сохранят прежний дизайн, но будут оснащены более ярким дисплеем, улучшенной цветопередачей и новыми ремешками. Обновленная Apple Watch SE позиционируется как бюджетное устройство для детей и подростков с новым дисплеем и процессором.

Впервые за три года наушники AirPods Pro получат обновления. Среди нововведений — датчик пульса, уменьшенный кейс, улучшенная система сопряжения и поддержка перевода разговоров в реальном времени с помощью Apple Intelligence в iOS 26 и iPadOS 26.

Вероятно, представят и другие гаджеты. Среди них: обновленная смарт-метка AirTag 2 для поиска предметов с новым сверхширокополосным чипом и более точной геолокацией.

