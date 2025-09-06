Бабье лето пришло, надолго ли задержится тепло? Погода в Москве на неделю

Бабье лето пришло, надолго ли задержится тепло? Погода в Москве на неделю

В Центральную Россию пришло настоящее бабье лето. Сколько будет градусов в Москве на неделе, что с погодой в Санкт-Петербурге, когда начнется похолодание?

Какая погода пришла в Москву в выходные 6–7 сентября

В выходные в столицу России пришла по-летнему теплая погода, пишет ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Периферия антициклона удержит в регионе спокойную и сухую погоду с дневной температурой на два-три градуса превышающей норму. Это будет восьмой подряд день без дождей. Температура воздуха плюс 21–23 градуса, по области — плюс 19–24. Атмосферное давление останется выше нормы. В воскресенье без осадков, ночью — плюс 10–12, днем — плюс 21–23 градуса», — прогнозирует Леус.

Его коллега Евгений Тишковец указывает, что бабье лето пришло на всю европейскую территорию России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Жителей большей части Русского Севера, Центральной России, Черноземья и юга нашей страны ожидает комфортная погода, именуемая бабьим летом. Исключением станут юг Урала и Среднее Заволжье, где в зоне циклона прошумят дожди с 80%-й вероятностью мозаичных гроз. Не исключены локальные дожди на востоке Кавказа и Кольском полуострове», — уточнил Тишковец.

Сколько будет градусов в Москве на неделе, когда начнется похолодание

Гидрометцентр Москвы прогнозирует стабильную безоблачную погоду на ближайшую неделю. Температура днем будет составлять плюс 20–22 градуса, ночью до середины недели будет плюс 11–12, и позже незначительно похолодает. В ночь на 11 сентября температура может опуститься до плюс 9 градусов.

Специалисты Foreca не прогнозируют дождей на предстоящей неделе. Кроме того, в столице будет практически штиль. Это соответствует прогнозам на осень, согласно которым сентябрь 2025 года ожидается сухим и теплым в европейской части России.

По данным «Метеоновостей», похолодание в Москве начнется только после 14 сентября. Несколько дней максимальная дневная температура не превысит плюс 20 градусов и далее пойдет вниз. К 18 сентября ожидаются осадки, в столицу придет циклон.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, какой будет неделя 8–14 сентября

В Петербурге в выходные еще жарче, чем в Москве, констатирует Леус, вероятность дождей невелика.

«Северная столица оказалась на границе циклона с запада и антициклона с востока. Ожидается облачная с прояснениями погода, обойдётся без дождей, температура днем будет на шесть-семь градусов выше нормы. Температура воздуха плюс 23–25 градусов, по области — плюс 21–26. Атмосферное давление выше нормы. В воскресенье без осадков, ночью — плюс 12–14, днем — плюс 23–25 градусов», — указывает Леус.

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Специалисты Foreca считают, что жаркое бабье лето задержится в Петербурге на всю предстоящую неделю. Ожидается солнечная погода без осадков, температура воздуха плюс 23–24 градуса днем и до плюс 15 ночью.

Иное мнение у специалистов «Метеоновости»: они ожидают, что к пятнице, 12 сентября, в Петербург придет новый циклон. Температура воздуха в первый день упадет до плюс 17 градусов, но после ненадолго поднимется выше плюс 20.

Окончательно похолодание придет в Петербург через неделю: дневные и ночные температуры воздуха начнут резко падать, и 17 сентября может стать последним днем с отметками в плюс 20.

Читайте также:

Бабье лето вернет в Москву жару до плюс 30? Прогноз погоды на выходные

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 сентября: где сбои в РФ

Сайты, работающие при отключении мобильного интернета: полный список