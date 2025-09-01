Экстремальное ненастье обрушилось на Россию: что в Москве, прогноз погоды

Осенняя прохлада идет на Москву и Петербург, пока экстремальные дожди заливают Дальний Восток. Какая погода пришла в столицу 1 сентября, чего ждать в начале осени, где в России царит экстремальное ненастье?

Какая погода пришла в Москву 1 сентября

Метеоролог Татьяна Позднякова отмечает, что первая ночь сентября в центральных областях России выдалась теплой. В своем Telegram-канале она указала, что в Москве на ВДНХ минимальная температура воздуха не опустилась ниже плюс 14,4 градуса, а на Балчуге — плюс 18 градусов, что на четыре-пять градусов выше нормы.

Однако 1 сентября погода поменяется: через столицу проходит холодный фронт циклона, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Ветер в Москве может достигать 11 м/с.

«Холодный фронт постепенно закроет небо облаками, местами, преимущественно на западе и севере региона, отметится непродолжительными дождями и сделает погоду более ветреной. Температурный фон заметно понизится, однако пока показания термометров останутся на два-три градуса выше климатической нормы. Температура воздуха плюс 22–24 градуса, по области — плюс 20–25, на юге и востоке — до плюс 29. Атмосферное давление останется ниже нормы. Во вторник без существенных осадков, ночью плюс 13–15, днем плюс 17–19 градусов», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Прогноз погоды в Москве на неделю, сколько будет градусов

Позднякова прогнозирует, что уже в первую неделю сентября минимальная температура воздуха понизится на два-три градуса.

По данным Гидрометцентра Москвы, самым холодным днем станет вторник: днем воздух не прогреется выше плюс 17 градусов.

В течение недели дневные температуры постепенно вырастут — до плюс 23 градусов к выходным, однако ночные будут падать. Во второй половине недели по ночам ожидается не больше плюс 9–10 градусов.

Foreca прогнозирует, что холодный атмосферный фронт пройдет через Москву за вторник и среду. В дальнейшем облака развеются, осадков не ожидается.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, чего ждать на неделе

Леус пишет, что Санкт-Петербург 1 сентября оказался в тылу циклона, который уходит на восток, в Вологодскую область.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, на юге и востоке области местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 17–19 градусов, по области — плюс 15–20. Атмосферное давление будет около нормы. Во вторник без осадков, ночью плюс 9–11, днем плюс 19–21 градус», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов прогнозирует сухую и теплую погоду.

«Уже с сегодняшнего вечера погоду в нашем регионе начнет определять антициклон, который принесет нам отличную погоду. Тепло, дневные температуры в Санкт-Петербурге выше плюс 20 градусов практически всю первую декаду сентября. Осадков будет очень мало, дождь подойдет к Ленинградской области к концу рабочей недели, а потом опять станет сухо», — объявил Колесов в своем Telegram-канале.

Где в России осень началась с экстремальной погоды

31 августа и 1 сентября стали экстремальными на Дальнем Востоке. Синоптик из центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Приморье выпало до 60% месячной нормы осадков, а на Алтае — полторы месячные нормы.

«За минувшие сутки во Владивостоке выпал 41 мм осадков, в Партизанске — 75 мм, Лазо — 59 мм, Находке — 39 мм. На юге Красноярского края, на метеостанции Балахта, выпало 40 мм осадков (норма — 55 мм), в Светлолобово — 23 мм, Артемовске — 21 мм. Много дождей выпало в Кузбассе (Киселевск — 26 мм, норма — 39 мм) и на Алтае (Барнаул — 46 мм, норма — 28 мм)», — рассказал Тишковец.

Кроме того, в ночь на 1 сентября на Алтае температура на метеостанциях понизилась до минус 1,2 градуса (Кара-Тюрек) и выпал первый сентябрьский снег с высотой снежного покрова 2 см.

Какая погода будет в Москве в сентябре

В Москве и Центральной России Тишковец прогнозирует комфортный старт осени: метеорологическое лето будет на две недели длиннее календарного; в сентябре ожидается затяжное бабье лето; осень наступит только во второй половине месяца.

«Среднемесячная температура в сентябре в средней полосе России на один-два градуса превысит климатическую норму. При этом старт осени будет относительно засушливым: дефицит осадков может составить 20–40%. Особенно комфортной ожидается первая половина месяца. Третья и четвертая недели сентября станут похожими на осень — зачастят дожди, а температурный фон понизится и приблизится к норме. Таким образом, метеорологическая осень придет только во второй половине текущего месяца», — прогнозирует Тишковец.

