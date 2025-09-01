День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 09:34

Синоптик рассказал, каким будет сентябрь в разных регионах России

Вильфанд: в целом по России ожидается теплый сентябрь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В российских регионах ожидается теплый сентябрь, заявил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что температура воздуха выше нормы прогнозируется, в частности, на европейской территории страны, в Северо-Западном и Северо-Кавказском округах, а также на севере Сибири.

На европейской территории России, практически на всей территории, температура прогнозируется выше нормы, теплый сентябрь ожидается на территории, фактически, до Урала, — сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что на остальной территории России температура будет около нормы. Также, по его словам, во многих регионах возможен дефицит осадков (почти по всему Центральному федеральному округу, в Архангельской области, в Ненецком автономном округе). При этом на юго-западе и востоке Сибири осадки будут в избытке.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что бабье лето может продлиться в Москве до середины сентября. Он отметил, что в ближайшие дни температура воздуха будет достигать 20-градусной отметки. Метеоролог добавил, что в столице также ожидается дефицит осадков и большое количество погожих дней.

