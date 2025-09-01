День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 09:06

Москвичам рассказали, как долго продлится в столице бабье лето

Тишковец: бабье лето в Москве может продлиться до середины сентября

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Бабье лето может продлиться в Москве до середины сентября, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его словам, в ближайшие дни температура воздуха будет достигать 20-градусной отметки.

Особенно комфортной ожидается первая половина месяца, когда столбики термометров в Москве будут постоянно стремиться к 20-градусной высоте, что на пять градусов выше нормы, — написал Тишковец.

Синоптик отметил, что в столице также ожидается дефицит осадков и большое количество погожих дней. Он добавил, что метеорологическая осень в Москве наступит только во второй половине сентября.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что 30 августа в Москве и Подмосковье оказалось самым теплым днем последнего летнего месяца. По ее словам, температура воздуха на станции ВДНХ достигала 28,8 градуса. Синоптик подчеркнула, что столь высокие показатели сделали этот день самым теплым 30 августа в XXI веке.

До этого сообщалось, что на День знаний дети смогут пойти в школы легко одетые: ожидается плюс 23–25 градусов, местами возможен небольшой дождь. В дальнейшем в Москве похолодает: во вторник ожидается лишь плюс 19–21 градус при переменной облачности.

Россия
синоптики
Москва
Евгений Тишковец
бабье лето
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились первые фото подозреваемого в убийстве Парубия
Биолог рассказала, чем опасны царапины кошек
США толкают Европу к конфронтации с Индией
Песков объяснил появление китайских номеров на машине Путина в КНР
Путин поздравил Мирзиеева по случаю Дня независимости Узбекистана
Переживший инсульт актер Белоголовцев расстался с женой спустя 35 лет брака
Назван председатель ШОС на 2026 год
Синоптик рассказал, каким будет сентябрь в разных регионах России
Песков рассказал о переговорах Путина с Моди в Aurus
Перепуганный боец ВСУ открыл огонь и сорвал мирные планы сослуживцев
В отеле Анапы произошло массовое отравление детей
«Пытался сдаться, но убили свои»: военкор показал драматичные кадры с СВО
Страны ШОС создадут собственный банк
Моди опубликовал фотографию с Путиным
Названы регионы с самой большой и маленькой пенсиями
Москвичам рассказали, как долго продлится в столице бабье лето
ШОС не упомянула Украину в Тяньцзиньской декларации
Подпавший под европейские санкции китайский банк прекратил расчеты с РФ
«Всегда содержательные»: премьер Индии высоко оценил разговоры с Путиным
Путин анонсировал встречу премьер-министров стран ШОС в Москве
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.