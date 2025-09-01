Москвичам рассказали, как долго продлится в столице бабье лето

Бабье лето может продлиться в Москве до середины сентября, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его словам, в ближайшие дни температура воздуха будет достигать 20-градусной отметки.

Особенно комфортной ожидается первая половина месяца, когда столбики термометров в Москве будут постоянно стремиться к 20-градусной высоте, что на пять градусов выше нормы, — написал Тишковец.

Синоптик отметил, что в столице также ожидается дефицит осадков и большое количество погожих дней. Он добавил, что метеорологическая осень в Москве наступит только во второй половине сентября.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что 30 августа в Москве и Подмосковье оказалось самым теплым днем последнего летнего месяца. По ее словам, температура воздуха на станции ВДНХ достигала 28,8 градуса. Синоптик подчеркнула, что столь высокие показатели сделали этот день самым теплым 30 августа в XXI веке.

До этого сообщалось, что на День знаний дети смогут пойти в школы легко одетые: ожидается плюс 23–25 градусов, местами возможен небольшой дождь. В дальнейшем в Москве похолодает: во вторник ожидается лишь плюс 19–21 градус при переменной облачности.