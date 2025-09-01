Погода в Москве в понедельник, 1 сентября: дождь испортит День знаний?

Сегодня в Московском регионе ожидается кратковременный дождь, что может подпортить праздничное настроение в День знаний. Какая погода будет в столице в понедельник, 1 сентября, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 1 сентября

По данным ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, с утра температура воздуха в Москве составила плюс 14,9 градуса с переменной облачностью и отсутствием осадков. Атмосферное давление — 743,8 мм рт. ст.

В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, отметил синоптик.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, местами (преимущественно в северной половине Московской области) возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4–9 м/с, порывистый. Температура воздуха — плюс 21–24 градуса. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 744 мм рт. ст.», — рассказал Тишковец.

Также он сообщил, что метеорологическое лето продлится еще две недели.

«По долгосрочному прогнозу, среднемесячная температура воздуха наступившего сентября в средней полосе России на 1–2 градуса превысит климатическую норму. Особенно комфортной ожидается первая половина месяца, когда столбики термометров в Москве будут постоянно стремиться к 20-градусной высоте, что на 5 градусов выше нормы, а общее количество осадков будет отставать от климатического графика в два-три раза и не превысит 1/5 от месячного объема небесной влаги. Это указывает на большое количество погожих дней — и затяжное бабье лето!» — заявил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд добавил, что температурный фон в Москве с 2 по 7 сентября превысит норму на 2–3 градуса.

«Температура в Москве с 2 сентября и до конца недели будет примерно на 2–3 градуса выше нормы. Это означает, что ночью прогнозируется 10–14 градусов, а дневные температуры составят 19–24 градуса», — сказал он.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 1 сентября

По информации коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня метеорологические условия в Санкт-Петербурге сформирует тыловая часть циклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, на юге и востоке области местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха составит плюс 17–19 градусов, по области — плюс 15–20 градусов. Ветер северный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Во вторник, 2 сентября, в Петербурге без осадков, ночью плюс 9–11 градусов, днем плюс 19–21 градус.

