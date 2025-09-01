Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 1 сентября, жара и облегчение

Первый день осени дарит столичным аллергикам долгожданное послабление. Солнечная и теплая погода наконец-то начинает снижать аллергенный фон в городе: подробностями мониторинга уровня пыльцы сегодня делимся в нашем материале.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Погода в Москве в этот понедельник, 1 сентября, по-летнему прекрасна. Температура днем поднимется до +26°C, небо будет ясным. Идеальные условия для того, чтобы вздохнуть полной грудью, и для многих аллергиков это наконец-то становится возможным.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 1 сентября

Ситуация с пыльцой сегодня кардинально улучшилась по сравнению с предыдущими неделями. Наступает долгожданное облегчение.

Амброзия: уровень пыльцы этого агрессивного сорняка сейчас снизился до среднего. Это значительное улучшение для тех, кто болезненно реагирует именно на этот аллерген.

Злаки и полынь: сезон злаков окончательно завершен, их пыльцы в воздухе нет. Полынь, хотя и фиксируется мониторинговыми ресурсами, но ее уровень минимален и не должен вызывать серьезных проблем.

Плесневые грибы: солнечная и сухая погода сделала свое дело. Концентрация спор альтернарии снизилась до низкого уровня, а кладоспориума — до среднего. Это одно из самых значительных улучшений за последнее время.

Уровень пыльцы в воздухе в первый осенний день наконец-то позволяет аллергикам вздохнуть с некоторым облегчением. Хотя полностью расслабляться еще рано, особенно чувствительным к амброзии, общая картина значительно улучшилась. Можно позволить себе более длительные прогулки, но стандартные меры предосторожности все еще актуальны.