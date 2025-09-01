Ситуация в аэропортах РФ 1 сентября: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Сегодня, 1 сентября, из-за атаки БПЛА ВСУ в российских регионах вновь была ограничена работа аэропортов. Какова ситуация с задержками и отменами рейсов в понедельник?

В полночь по московскому времени представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Саратова. Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Около двух часов ночи те же меры были предприняты в воздушной гавани Самары, в три часа ночи — в Казани.

В это же время возобновил работу аэропорт Саратова. По данным Кореняко, в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — отметил он.

Ближе к четырем утра временно прекратил работу аэропорт Нижнекамска, в пять утра — аэропорт Нижнего Новгорода. В аэропорту Волгограда ограничения в это время сняли (они действовали с 31 августа 23:54 мск).

В Казани и Самаре ограничения сняли в шесть утра.

«В период действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета, выполнявших рейсы в столицу Татарстана, четыре самолета, летевших в Самару», — рассказал Кореняко.

Через 20 минут после этого ограничения сняли в аэропортах Нижнего Новгорода и Нижнекамска.

В Москве 1 августа ограничения в аэропортах не вводили, однако там наблюдаются задержки и отмены рейсов.

В Шереметьево за ночь отменили пять рейсов: в Волгоград, Самару, Нижнекамск, Казань и Калининград. Задержаны вылеты в Нижнекамск и Калининград. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Калининграда и Екатеринбурга.

Во Внуково ночью отменили рейс в Ереван. Задержаны вылеты в Вологду, Анталью, Сочи и Якутск. С опозданием приземлились самолеты из Даламана, Сыктывкара, Перми, Ташкента и Тюмени.

В аэропорту Сочи за ночь отменили рейс в Казань. Также задержались вылеты в Ульяновск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Якутск, Норильск и Москву. Позже назначенного времени прилетели рейсы из Еревана, Батуми, Антальи, Москвы, Новосибирска и Стамбула.

В петербургском Пулково ночью отменили рейс в Стамбул. Задержались рейсы в Сочи, Калининград и Баку. С опозданием приземлились самолеты из Новосибирска, Казани, Антальи и Тбилиси.

