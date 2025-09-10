День поминовения православных воинов: история и традиции

11 сентября занимает особое, глубоко символичное место в череде православных памятных дат. Это день, когда вся Церковь и все верующие обращаются с молитвой о тех, кто положил свою жизнь на алтарь Отечества, защищая его с оружием в руках. Этот особый родительский день посвящен не просто частному поминовению близких, но всеобщей молитве о всех православных воинах, погибших на поле брани. Его история уходит корнями в глубину веков, переплетаясь с судьбой Российской империи, а традиции, сложившиеся за столетия, напоминают о неразрывной связи поколений и вечном долге живых перед павшими. Этот день является одним из ключевых православных родительских дней, установленных не только церковным уставом, но и государственной волей, что подчеркивает его особый статус в истории и культуре России.

Установление памятного дня императором Александром II

Хотя традиция чествования павших воинов в сентябре существовала еще со времен правления Екатерины Великой, официальное утверждение этого дня в церковном календаре связано с именем другого государя. Император Александр II, вошедший в историю как Царь-освободитель, в 1856 году, после завершения Крымской войны, повелел ввести ежегодное поминовение воинов, «за Веру, Царя и Отечество на поле брани живот свой положивших». Этот указ был не только актом милосердия и памяти, но и мудрым государственным решением, направленным на укрепление национального духа и единства народа вокруг идеи служения Родине.

Дата 11 сентября была выбрана не случайно. Она приурочена к великому церковному празднику — Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Святой Иоанн Креститель, принявший мученическую смерть за истину, стал вечным символом стойкости, мужества и непоколебимой верности своим убеждениям. Таким образом, поминовение воинов в этот день подчеркивает духовный смысл их подвига, уподобляя его жертве великого святого, и делает этот родительский день в России днем особого духовного и патриотического значения.

Мощи Иоанна Крестителя Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Кого поминают в этот родительский день

В этот сентябрьский день Церковь возносит молитвы обо всех без исключения православных христианах, которые погибли в ходе различных военных конфликтов, защищая свою страну и веру. Это поминовение носит всеобщий, соборный характер. В его поле попадают не только известные герои, чьи имена вписаны в учебники истории, но и безымянные солдаты, отдавшие жизни в бесчисленных сражениях, которые знала русская земля. Это воины, павшие на Куликовом поле и на Бородинском, защитники Севастополя и Сталинграда, бойцы, сложившие головы в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн, а также в более поздних локальных конфликтах, и, конечно, те, кто отдает свой долг сегодня в ходе специальной военной операции.

Этот день напоминает нам, что дни родительских суббот и отдельных поминальных дат установлены именно для того, чтобы вырвать из забвения имена всех, кто служил высшим идеалам. Молитва в этот день охватывает собой всю историю воинской славы России, создавая невидимую, но прочную духовную связь между поколениями защитников Отечества. Это делает 11 сентября уникальным днем, когда мы вспоминаем не только своих личных предков, но и всех, кто стал частью великой и трагической истории нашей страны.

Как правильно помянуть усопших воинов 11 сентября

Поминовение в этот день, как и в другие православные родительские дни, должно начинаться с главного — с молитвы в храме. Верующим следует по возможности присутствовать на вечернем богослужении накануне, где совершается парастас — великая заупокойная служба, а утром в сам день памяти — на Божественной литургии и последовательной панихиде. Именно соборная церковная молитва имеет первостепенную важность, ибо, как учит Церковь, она способна очистить души усопших и даровать им Царствие Небесное.

11 сентября — День поминовения православных воинов: история и традиции Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На литургии принято подавать записки с именами усопших воинов, а также приносить на канун (особый поминальный стол) продукты в качестве жертвы в их память. После посещения храма традиционно совершается посещение кладбищ. Однако важно помнить, что иерархия ценностей незыблема: сначала — соборная молитва в церкви, а затем уже — частное поминовение на могилах. На погосте можно привести в порядок место упокоения, зажечь свечу и совершить литию — краткую заупокойную литию, которую может прочитать и мирянин. Что касается поминальной трапезы, то она должна быть скромной и благочестивой.

Традиционными блюдами являются кутья (коливо) — сладкая каша из зерен с медом и изюмом, символизирующая воскресение и вечную жизнь, а также блины, кисель или другие простые кушанья. Церковь призывает избегать излишеств, особенно употребления алкоголя, который совершенно неуместен при поминовении тех, кто погиб за нас. Лучшим завершением дня станут дела милосердия: помощь нуждающимся, больным или одиноким, что будет угодно Богу и станет самой лучшей данью памяти павших героев.

Память о родительском дне 11 сентября помогает нам не забывать о великой цене, которая была заплачена за мир и само существование нашей страны. Это день скорби, благодарности и надежды на милосердие Божие к душам всех православных воинов.